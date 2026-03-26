Skoda покинет рынок Китая к середине 2026 года на фоне роста сегмента электромобилей

Чешский автопроизводитель Skoda, входящий в состав Volkswagen Group, сообщил о намерении прекратить продажи автомобилей в Китае к середине 2026 года. Решение связано с трудностями адаптации к стремительному развитию рынка электромобилей в стране и усилением конкуренции со стороны местных брендов. Ранее компания рассматривала возможность использования гибридных технологий партнёра SAIC для своих моделей.

Компания подтвердила, что до указанного срока продолжит реализацию автомобилей совместно с региональным партнёром. Также отмечается, что владельцы машин смогут рассчитывать на сервисное обслуживание и после завершения продаж.

Выход на китайский рынок состоялся в 2005 году при сотрудничестве с SAIC Volkswagen, а официальный запуск бренда произошёл в 2006 году. Локализация производства началась с выпуска модели Octavia в 2007 году. Благодаря позиционированию как доступного автомобиля с немецким качеством марка быстро укрепила свои позиции и достигла максимального объёма продаж в 2018 году — 341 тысяча автомобилей. В тот период Китай являлся крупнейшим рынком для компании, сеть дилеров насчитывала более 500 точек, а модельный ряд включал популярные седаны и кроссоверы.

После пиковых показателей ситуация начала резко ухудшаться. К 2025 году продажи сократились до 15 тысяч автомобилей, что означает падение более чем на 95% по сравнению с максимумом. Доля на рынке снизилась до уровня ниже 0,1%, а сеть сбыта существенно сократилась. Часть дилерских центров была интегрирована в шоурумы партнёра, что снизило самостоятельность бренда в операционной деятельности.

Сложности, с которыми столкнулась компания, отражают общую тенденцию для иностранных автопроизводителей в Китае. Местные компании, включая BYD и Geely, значительно усилили позиции и начали вытеснять зарубежных игроков. Ранее японский автопроизводитель Mitsubishi также прекратил деятельность на этом рынке.

При этом другие бренды группы Volkswagen продолжают работать над укреплением своих позиций в Китае, делая ставку на новые модели и развитие локального производства.