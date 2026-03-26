«Газпромнефть-СМ» представила белые масла российскому рынку полимеров

«Газпромнефть – смазочные материалы» представила продукцию для ведущих производителей полипропилена и пластика на отраслевой конференции «Белые масла: инновационные решения для полимерной индустрии». С 2025 года компания ведет промышленный выпуск белых масел из отечественного сырья, заняв нишу, где ранее доминировал импорт.

Специалисты компании рассказали об областях применения и технологии производства масел, а также о методах лабораторного контроля качества. Продукция, выпускаемая на Омском заводе смазочных материалов по собственной технологии, получила сертификаты Евразийского реестра пищевых смазочных материалов и межгосударственные стандарты ГОСТ. Экспертные заключения Роспотребнадзора подтвердили ее безопасность.

Белые масла наивысшей степени очистки не имеют цвета и запаха. Благодаря химической нейтральности они применяются в производстве полимерной продукции, к которой предъявляются высокие требования по безопасности и экологичности. Из таких полимеров изготавливают упаковку, стройматериалы, детали для транспорта, медицинские инструменты, товары народного потребления и предметы интерьера.

Как отметил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец, выпуск белых масел стал результатом научной экспертизы и уникальных мощностей компании.