Volkswagen отказался от гибридов с увеличителем запаса хода в Европе

Руководство Volkswagen приняло решение не внедрять в Европе гибридные системы с увеличителем запаса хода, сочтя такую технологию нецелесообразной для региона. По словам генерального директора бренда Томаса Шефера, компания сосредоточится на подключаемых гибридах.

Поводом для обсуждения стала концептуальная модель ID.Era, представленная в Китае совместным предприятием Volkswagen и SAIC. Это семиместный кроссовер, который планируется запустить в серийное производство. Электрическая часть обеспечивает запас хода около 300 км, а установленный двигатель внутреннего сгорания, работающий как генератор, увеличивает его ещё примерно на 700 км.

Как отметил Шефер, особенности дорожного движения в Китае отличаются от европейских условий, что влияет на применимость подобных решений. Кроме того, установка одновременно крупной батареи, электромотора и двигателя внутреннего сгорания приводит к удорожанию конструкции.

В качестве примера он упомянул Nissan Qashqai с системой e-Power, который не является подключаемым гибридом и использует 1,5-литровый двигатель для генерации энергии. Его общий запас хода достигает примерно 1200 км, однако уровень выбросов CO₂ составляет около 102 г/км, что выше показателей многих подключаемых гибридов, способных проходить значительную часть тестового цикла WLTP на электротяге.

Шефер также указал, что действующие европейские нормы по выбросам не дают преимуществ автомобилям с увеличителем запаса хода, а сама технология остаётся затратной. По этой причине её внедрение в регионе не рассматривается как оправданное.

Концепция ID.Era демонстрирует возможность применения такой схемы в крупных моделях. Теоретически подобная система могла бы быть реализована в европейских кроссоверах Tiguan или Tayron, однако, как отметил глава компании, уже существующие подключаемые гибриды Volkswagen обеспечивают до 150 км пробега на электротяге, что считается достаточным.

Глава подразделения исследований и разработок Кай Грюниц добавил, что развитие электромобилей с запасом хода около 640 км и возможностью быстрой зарядки за 15 минут делает использование дополнительного двигателя избыточным. Он также подчеркнул, что подобные системы увеличивают массу автомобиля и снижают общую эффективность.

При этом ряд автопроизводителей продолжает развивать направление гибридов с увеличителем запаса хода. В их числе китайская компания Leapmotor, а также Renault, которая планирует внедрить подобные решения в среднеразмерных моделях после 2028 года.