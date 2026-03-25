Клон Porsche Panamera от Huawei выйдет на рынок в июне 2026 года

На китайском рынке в июне 2026 года ожидается запуск электрической модели Aistaland GT7, разработанной в рамках сотрудничества Huawei и автопроизводителя GAC. Автомобиль представляет собой крупный shooting brake и оснащается двумя электродвигателями, активной подвеской и лидаром на 896 линий.

Бренд Aistaland создан совместно Huawei и государственной компанией GAC из Гуанчжоу. Название связано с фразой «AI Start New Land», а на внутреннем рынке используется имя Qijing, которое можно перевести как «площадка» или «место проведения». Руководителем марки является Лю Цзямин, имеющий 25-летний опыт работы в структурах GAC и GAC Toyota.

Премьера первой модели бренда состоялась в Китае 17 марта. Спустя неделю была озвучена ориентировочная дата выхода GT7. По словам главы компании, автомобиль прошёл испытания в реальных условиях в Турпане и Хайларе при температурах от −35 до +46 градусов Цельсия.

Габариты Aistaland GT7 составляют 5050×1980×1470 мм при колесной базе 3000 мм. По длине модель превышает европейскую версию Zeekr 001 на 95 мм. Передняя часть автомобиля выполнена с элементами, напоминающими дизайн Porsche Panamera, в частности за счёт формы фар. Также в конструкции предусмотрены полускрытые дверные ручки, выраженные крылья и единый задний световой элемент.

Модель использует 800-вольтовую электрическую архитектуру, активную подвеску и цифровую систему управления на базе Harmony OS. Фары Xpixel способны проецировать предупреждения и навигационные подсказки непосредственно на дорогу. Лидар Huawei обеспечивает обнаружение небольших препятствий высотой от 14 см на расстоянии до 122 метров в ночное время.

Подробные характеристики силовой установки пока не раскрыты, однако ранее сообщалось, что автомобиль получит полностью электрическую систему с двумя моторами. Ожидаемая стоимость модели составит около 3,9 млн рублей по текущему курсу. Основным конкурентом на рынке рассматривается Zeekr 001.