Li Auto отказалась от выпуска седанов с увеличенным запасом хода

Руководитель продуктовой линейки Li Auto Тан Цзин сообщил, что компания не планирует создавать седаны с системой увеличения запаса хода. В своём сообщении он подробно рассказал о новом бензиновом генераторе, разработанном специально для кроссоверов серии L.

Ранее Li Auto применяла трёхцилиндровые двигатели производства Dongan в качестве генераторов, однако позже перешла на четырёхцилиндровые агрегаты, созданные на базе моторов Prince, использовавшихся BMW и Peugeot. В начале 2026 года стало известно, что обновлённый внедорожник L9 Livis получит полностью собственную разработку компании — двигатель, который внутри компании называют «range extender 3.0».

Новый агрегат представляет собой турбированный четырёхцилиндровый двигатель объёмом 1,5 литра с индексом L3E15CA и мощностью 115 кВт (154 л.с.). Его производством занимается подразделение компании в Сучжоу. По данным китайского Министерства промышленности и информатизации, расход топлива в гибридном режиме составляет около 0,23 литра на 100 км, а при разряженной батарее — 6,4 литра на 100 км.

По словам Тана Цзина, двигатель был изначально спроектирован под кроссоверы, поэтому его сделали более компактным по длине и ширине, но увеличили по высоте. Такая конфигурация затрудняет установку агрегата в кузов седана: уменьшается дорожный просвет, а также возникают сложности с соблюдением требований безопасности. В частности, двигатель оказывается слишком близко к капоту, что сокращает зону деформации, необходимую для защиты пешеходов.

Одновременно отмечается, что выбранные габариты позволили увеличить пространство в салоне за счёт экономии более 20 мм в передней части автомобиля. Также инженеры пересмотрели подход к разработке, что положительно сказалось на уровне шума и вибраций.

Первой моделью с новым генератором станет L9 Livis. В оснащение войдут системы помощи водителю с вычислительной мощностью 2560 TOPS, управление без механической связи руля, полноуправляемое шасси, электронно-механическая тормозная система и активная подвеска на 800 В. Аккумулятор ёмкостью 72,7 кВт·ч позволит автомобилю проезжать до 322 км в электрическом режиме по циклу WLTC.

Ожидается, что стоимость модели составит около 6,9 млн рублей (559 800 юаней). Ранее компания также высказывалась о разработке аналогичных технологий у других производителей, отметив, что одно из решений конкурентов относится к устаревшему поколению.