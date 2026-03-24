Chery и JLR представят новый гибридный SUV Freelander 31 марта

Совместное предприятие Chery и Jaguar Land Rover объявило, что первый автомобиль нового электрифицированного бренда Freelander будет представлен на мировом уровне 31 марта. Этот запуск открывает новый этап развития компании, связанный с созданием отдельного направления транспортных средств на новых источниках энергии. Ранее модель уже появлялась на дорогах в камуфляже, а официальная информация о ней была раскрыта в январе.

Новый бренд позиционируется как глобальная марка интеллектуальных электромобилей, которая не относится напрямую ни к существующим линейкам Jaguar Land Rover, ни к текущим моделям Chery. Основная задача проекта — объединить разработки Chery в области электрификации с опытом Jaguar Land Rover в сегменте премиальных и внедорожных автомобилей. Название Freelander заимствовано у модели Land Rover, выпускавшейся с 1997 года и известной сочетанием внедорожных качеств и универсальности для городских условий.

Первый автомобиль бренда будет представлен в формате крупного шестиместного кроссовера с гибридной силовой установкой. Судя по опубликованным изображениям, дизайн отличается угловатыми формами и отсылает к классическим внедорожникам, включая прямоугольную оптику с пиксельной светодиодной графикой.

Ожидается, что модель получит подключаемую гибридную систему, в которую может входить турбированный двигатель объемом 1,5 литра и три электромотора. Автомобиль построят на электрической платформе Chery E0X. В оснащение могут войти современные технологические решения, включая систему интеллектуального вождения Huawei Qiankun, аккумуляторы CATL и чип нового поколения Qualcomm Snapdragon. В дальнейшем планируется выпуск полностью электрических и версий с увеличенным запасом хода.

Для выхода на международный рынок бренд сформировал инфраструктуру, включающую глобальную штаб-квартиру в Шанхае, дизайнерские центры в Великобритании и Китае, исследовательский институт в Сучжоу и производственную площадку в Чаншу. В модернизацию завода с внедрением линий для выпуска электромобилей было вложено около 35,8 млрд рублей. Разрешение на производство автомобилей на новых источниках энергии бренд получил в конце прошлого года.

К настоящему моменту заключены соглашения более чем с 60 дилерскими центрами в 50 городах. Первый глобальный центр взаимодействия с клиентами планируется открыть в Сучжоу.