Парогенераторы промышленные представляют собой высокотехнологичное оборудование, эффективность которого напрямую зависит от трёх ключевых параметров: температуры пара, его давления и производительности. В нефтегазовой отрасли эти характеристики определяют скорость восстановления дебита, глубину очистки призабойной зоны и экономическую целесообразность операции. В этой статье мы раскроем технические требования, которым должен соответствовать парогенератор для реальных условий эксплуатации.
Информация подготовлена инженерами завода «ЮНИСТИМ» — производителя парогенераторов с 2004 года.
Почему именно пар? Преимущества перед водой и химреагентами
- Пар проникает глубже в призабойную зону,
- Расплавляет парафины при температуре >250 °C,
- Не требует утилизации химических отходов,
- Быстрее восстанавливает дебит по сравнению с гидропромывкой.
Ключевое требование №1: Температура пара — не ниже 280–300 °C
Парафины плавятся при 240–270 °C, но для надёжного эффекта нужен запас +30–50 °C. При температуре <250 °C эффективность падает на 40–60%.
Змеевик из жаропрочной стали 12Х1МФ выдерживает длительную работу при 300 °C без деформации и коррозии.
Ключевое требование №2: Давление пара — от 8 до 16 МПа
- 8–10 МПа — достаточно для мелких и средних скважин (до 2 000 м),
- 12–16 МПа — необходимо для глубоких скважин (>2 500 м) и плотных отложений,
- Высокое давление обеспечивает проникновение пара в микротрещины и удаление смолистых отложений.
Ключевое требование №3: Производительность — от 1 000 до 2 500 кг/ч
- 1 000–1 500 кг/ч — для профилактической промывки 1–2 скважин в день,
- 2 000–2 500 кг/ч — для аварийной депарафинизации или работы на кустах,
- Недостаточная производительность = длительные простои и неполное очищение.
Дополнительные технические требования
- Тип топлива: дизель, природный газ, попутный нефтяной газ (ПНГ),
- Система подготовки воды: деаэрация и фильтрация — обязательны для защиты змеевика,
- Автоматика: контроль Т°/P, защита от сухого хода, дистанционный мониторинг,
- Мобильность: установка на шасси КАМАЗ — для быстрого развёртывания на новых кустах.
Какие модели ППУА отвечают этим требованиям?
- ППУА-1600/16: 1 600 кг/ч, 16 МПа, 300 °C — универсальный выбор,
- ППУА-2500/16: 2 500 кг/ч — для крупных ДНС и аварийных работ,
- Все модели совместимы с ПНГ и метаном, имеют сертификат Ростехнадзора и гарантию 1 год.
Сравнение моделей ППУА
Производство спецтехники с доставкой от завода-производителя позволяет подобрать оптимальную модель под конкретные геологические условия и задачи предприятия.
|Модель
|Производительность
|Давление
|Температура
|Цена от
|ППУА-1000/10
|1 000 кг/ч
|10 МПа
|300 °C
|4 200 000 р.
|ППУА-1600/16
|1 600 кг/ч
|16 МПа
|300 °C
|5 800 000 р.
|ППУА-2500/16
|2 500 кг/ч
|16 МПа
|300 °C
|7 100 000 р.
Влияние качества воды на долговечность оборудования
Качество питательной воды напрямую влияет на ресурс работы парогенератора. Жёсткая вода с высоким содержанием солей приводит к образованию накипи на внутренних поверхностях змеевика, что снижает теплопередачу и может вызвать локальный перегрев металла.
Использование деаэрированной и умягчённой воды увеличивает срок службы змеевика до 10 лет и снижает риск аварийных остановок. Завод «ЮНИСТИМ» комплектует свои парогенераторы системами подготовки воды, адаптированными под реальные условия эксплуатации на российских месторождениях.
Особенности выбора парогенератора для различных типов скважин
Для горизонтальных скважин с большой протяжённостью ствола требуется повышенное давление пара (не менее 16 МПа), чтобы обеспечить проникновение теплоносителя на всю длину фильтра. Вертикальные скважины средней глубины могут эффективно обрабатываться парогенераторами с давлением 10–12 МПа.
При выборе оборудования также важно учитывать состав отложений: для парафиновых пробок достаточно температуры 280–300 °C, тогда как асфальтосмолистые отложения требуют более длительной термообработки и стабильного поддержания максимальной температуры на протяжении всей операции.
Экономическая эффективность: расчёт окупаемости парогенератора
При расчёте экономической эффективности покупки парогенератора необходимо учитывать не только стоимость оборудования, но и сокращение простоев скважин, увеличение дебита после обработки и снижение затрат на вызов сторонних сервисных служб.
Опыт предприятий, использующих оборудование «ЮНИСТИМ», показывает, что окупаемость собственного парогенератора при обслуживании 3–5 скважин в месяц составляет 12–18 месяцев. При этом компания получает полный контроль над графиком работ и возможность оперативного реагирования на аварийные ситуации.
Преимущества парогенераторов от завода «ЮНИСТИМ»
- Полный цикл производства — от проектирования до испытаний,
- Адаптация под российские условия (суровый климат, низкокачественное топливо),
- Собственный склад — срок поставки от 1 дня,
- Запчасти в наличии, сервисное обслуживание по всей РФ.
Заключение: технические параметры — основа эффективности
Выбор парогенератора — это не закупка техники, а инвестиция в дебит скважины. Только оборудование, соответствующее требованиям 300 °C / 16 МПа / 1 000+ кг/ч, обеспечит максимальную отдачу.
Специалисты завода паровых установок Unisteam считают, что дальнейшее развитие систем автоматического контроля и предиктивной диагностики позволит увеличить межсервисный интервал работы парогенераторов на 25–30% и минимизировать риски внеплановых остановок.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какая температура пара нужна для депарафинизации скважин?
Минимум 280 °C. Оптимально — 300 °C для полного расплавления парафинов.
Можно ли использовать ППУА на попутном нефтяном газе?
Да. Завод «ЮНИСТИМ» выпускает модели с горелками, адаптированными под ПНГ.
Сколько пара нужно для промывки одной скважины?
В среднем — 3–5 тонн за сессию (2–4 часа). Точное количество зависит от глубины и степени заращения.
Как часто требуется техническое обслуживание парогенератора?
Регламентное ТО проводится каждые 500 моточасов. Ежесменный осмотр включает проверку уровня жидкостей, герметичности соединений и работоспособности контрольно-измерительных приборов.
Влияет ли высота над уровнем моря на работу парогенератора?
Да, при работе на высоте более 1000 метров требуется корректировка настроек горелки из-за снижения содержания кислорода в воздухе. Оборудование «ЮНИСТИМ» адаптируется под конкретные условия эксплуатации.
Есть ли сертификаты Ростехнадзора?
Да. Все модели сертифицированы по ГОСТ Р 55479-2013 и имеют разрешение Ростехнадзора.
Делаете ли вы лизинг?
Да. Предлагаем лизинг без первоначального взноса под 5–8% годовых через партнёрские банки.
Как заказать технику?
Оставьте заявку на unisteam.com или позвоните по телефону — менеджер рассчитает стоимость, срок поставки и условия лизинга за 15 минут.