Главная » Автосоветы

Промышленный парогенератор для промывки скважин: требования к температуре, давлению и производительности

Опубликовано Обновлено
Парогенераторы промышленные представляют собой высокотехнологичное оборудование, эффективность которого напрямую зависит от трёх ключевых параметров: температуры пара, его давления и производительности. В нефтегазовой отрасли эти характеристики определяют скорость восстановления дебита, глубину очистки призабойной зоны и экономическую целесообразность операции. В этой статье мы раскроем технические требования, которым должен соответствовать парогенератор для реальных условий эксплуатации.

Информация подготовлена инженерами завода «ЮНИСТИМ» — производителя парогенераторов с 2004 года.

Содержание
  1. Почему именно пар? Преимущества перед водой и химреагентами
  2. Ключевое требование №1: Температура пара — не ниже 280–300 °C
  3. Ключевое требование №2: Давление пара — от 8 до 16 МПа
  4. Ключевое требование №3: Производительность — от 1 000 до 2 500 кг/ч
  5. Дополнительные технические требования
  6. Какие модели ППУА отвечают этим требованиям?
  7. Сравнение моделей ППУА
  8. Влияние качества воды на долговечность оборудования
  9. Особенности выбора парогенератора для различных типов скважин
  10. Экономическая эффективность: расчёт окупаемости парогенератора
  11. Преимущества парогенераторов от завода «ЮНИСТИМ»
  12. Заключение: технические параметры — основа эффективности
  13. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
  14. Какая температура пара нужна для депарафинизации скважин?
  15. Можно ли использовать ППУА на попутном нефтяном газе?
  16. Сколько пара нужно для промывки одной скважины?
  17. Как часто требуется техническое обслуживание парогенератора?
  18. Влияет ли высота над уровнем моря на работу парогенератора?
  19. Есть ли сертификаты Ростехнадзора?
  20. Делаете ли вы лизинг?
  21. Как заказать технику?

Почему именно пар? Преимущества перед водой и химреагентами

  • Пар проникает глубже в призабойную зону,
  • Расплавляет парафины при температуре >250 °C,
  • Не требует утилизации химических отходов,
  • Быстрее восстанавливает дебит по сравнению с гидропромывкой.

Ключевое требование №1: Температура пара — не ниже 280–300 °C

Парафины плавятся при 240–270 °C, но для надёжного эффекта нужен запас +30–50 °C. При температуре <250 °C эффективность падает на 40–60%.

Змеевик из жаропрочной стали 12Х1МФ выдерживает длительную работу при 300 °C без деформации и коррозии.

Ключевое требование №2: Давление пара — от 8 до 16 МПа

  • 8–10 МПа — достаточно для мелких и средних скважин (до 2 000 м),
  • 12–16 МПа — необходимо для глубоких скважин (>2 500 м) и плотных отложений,
  • Высокое давление обеспечивает проникновение пара в микротрещины и удаление смолистых отложений.

Ключевое требование №3: Производительность — от 1 000 до 2 500 кг/ч

  • 1 000–1 500 кг/ч — для профилактической промывки 1–2 скважин в день,
  • 2 000–2 500 кг/ч — для аварийной депарафинизации или работы на кустах,
  • Недостаточная производительность = длительные простои и неполное очищение.

Дополнительные технические требования

  • Тип топлива: дизель, природный газ, попутный нефтяной газ (ПНГ),
  • Система подготовки воды: деаэрация и фильтрация — обязательны для защиты змеевика,
  • Автоматика: контроль Т°/P, защита от сухого хода, дистанционный мониторинг,
  • Мобильность: установка на шасси КАМАЗ — для быстрого развёртывания на новых кустах.

Какие модели ППУА отвечают этим требованиям?

  • ППУА-1600/16: 1 600 кг/ч, 16 МПа, 300 °C — универсальный выбор,
  • ППУА-2500/16: 2 500 кг/ч — для крупных ДНС и аварийных работ,
  • Все модели совместимы с ПНГ и метаном, имеют сертификат Ростехнадзора и гарантию 1 год.

Сравнение моделей ППУА

Производство спецтехники с доставкой от завода-производителя Юнистим (unisteam.com) позволяет подобрать оптимальную модель под конкретные геологические условия и задачи предприятия.

Модель Производительность Давление Температура Цена от
ППУА-1000/10 1 000 кг/ч 10 МПа 300 °C 4 200 000 р.
ППУА-1600/16 1 600 кг/ч 16 МПа 300 °C 5 800 000 р.
ППУА-2500/16 2 500 кг/ч 16 МПа 300 °C 7 100 000 р.

Влияние качества воды на долговечность оборудования

Качество питательной воды напрямую влияет на ресурс работы парогенератора. Жёсткая вода с высоким содержанием солей приводит к образованию накипи на внутренних поверхностях змеевика, что снижает теплопередачу и может вызвать локальный перегрев металла.

Использование деаэрированной и умягчённой воды увеличивает срок службы змеевика до 10 лет и снижает риск аварийных остановок. Завод «ЮНИСТИМ» комплектует свои парогенераторы системами подготовки воды, адаптированными под реальные условия эксплуатации на российских месторождениях.

Особенности выбора парогенератора для различных типов скважин

Для горизонтальных скважин с большой протяжённостью ствола требуется повышенное давление пара (не менее 16 МПа), чтобы обеспечить проникновение теплоносителя на всю длину фильтра. Вертикальные скважины средней глубины могут эффективно обрабатываться парогенераторами с давлением 10–12 МПа.

При выборе оборудования также важно учитывать состав отложений: для парафиновых пробок достаточно температуры 280–300 °C, тогда как асфальтосмолистые отложения требуют более длительной термообработки и стабильного поддержания максимальной температуры на протяжении всей операции.

Экономическая эффективность: расчёт окупаемости парогенератора

При расчёте экономической эффективности покупки парогенератора необходимо учитывать не только стоимость оборудования, но и сокращение простоев скважин, увеличение дебита после обработки и снижение затрат на вызов сторонних сервисных служб.

Опыт предприятий, использующих оборудование «ЮНИСТИМ», показывает, что окупаемость собственного парогенератора при обслуживании 3–5 скважин в месяц составляет 12–18 месяцев. При этом компания получает полный контроль над графиком работ и возможность оперативного реагирования на аварийные ситуации.

Преимущества парогенераторов от завода «ЮНИСТИМ»

  • Полный цикл производства — от проектирования до испытаний,
  • Адаптация под российские условия (суровый климат, низкокачественное топливо),
  • Собственный склад — срок поставки от 1 дня,
  • Запчасти в наличии, сервисное обслуживание по всей РФ.

Заключение: технические параметры — основа эффективности

Выбор парогенератора — это не закупка техники, а инвестиция в дебит скважины. Только оборудование, соответствующее требованиям 300 °C / 16 МПа / 1 000+ кг/ч, обеспечит максимальную отдачу.

Специалисты завода паровых установок Unisteam считают, что дальнейшее развитие систем автоматического контроля и предиктивной диагностики позволит увеличить межсервисный интервал работы парогенераторов на 25–30% и минимизировать риски внеплановых остановок.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какая температура пара нужна для депарафинизации скважин?

Минимум 280 °C. Оптимально — 300 °C для полного расплавления парафинов.

Можно ли использовать ППУА на попутном нефтяном газе?

Да. Завод «ЮНИСТИМ» выпускает модели с горелками, адаптированными под ПНГ.

Сколько пара нужно для промывки одной скважины?

В среднем — 3–5 тонн за сессию (2–4 часа). Точное количество зависит от глубины и степени заращения.

Как часто требуется техническое обслуживание парогенератора?

Регламентное ТО проводится каждые 500 моточасов. Ежесменный осмотр включает проверку уровня жидкостей, герметичности соединений и работоспособности контрольно-измерительных приборов.

Влияет ли высота над уровнем моря на работу парогенератора?

Да, при работе на высоте более 1000 метров требуется корректировка настроек горелки из-за снижения содержания кислорода в воздухе. Оборудование «ЮНИСТИМ» адаптируется под конкретные условия эксплуатации.

Есть ли сертификаты Ростехнадзора?

Да. Все модели сертифицированы по ГОСТ Р 55479-2013 и имеют разрешение Ростехнадзора.

Делаете ли вы лизинг?

Да. Предлагаем лизинг без первоначального взноса под 5–8% годовых через партнёрские банки.

Как заказать технику?

Оставьте заявку на unisteam.com или позвоните по телефону — менеджер рассчитает стоимость, срок поставки и условия лизинга за 15 минут.

Tvoe-avto.com
© 2026 ТВОЕ-АВТО

*Instagram и Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой по ведению соцсети в РФ признана экстремистской и запрещена