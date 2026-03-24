Информация подготовлена инженерами завода «ЮНИСТИМ» — производителя парогенераторов с 2004 года.

Почему именно пар? Преимущества перед водой и химреагентами

Пар проникает глубже в призабойную зону,

Расплавляет парафины при температуре >250 °C,

Не требует утилизации химических отходов,

Быстрее восстанавливает дебит по сравнению с гидропромывкой.

Ключевое требование №1: Температура пара — не ниже 280–300 °C

Парафины плавятся при 240–270 °C, но для надёжного эффекта нужен запас +30–50 °C. При температуре <250 °C эффективность падает на 40–60%.

Змеевик из жаропрочной стали 12Х1МФ выдерживает длительную работу при 300 °C без деформации и коррозии.

Ключевое требование №2: Давление пара — от 8 до 16 МПа

8–10 МПа — достаточно для мелких и средних скважин (до 2 000 м),

12–16 МПа — необходимо для глубоких скважин (>2 500 м) и плотных отложений,

Высокое давление обеспечивает проникновение пара в микротрещины и удаление смолистых отложений.

Ключевое требование №3: Производительность — от 1 000 до 2 500 кг/ч

1 000–1 500 кг/ч — для профилактической промывки 1–2 скважин в день,

2 000–2 500 кг/ч — для аварийной депарафинизации или работы на кустах,

Недостаточная производительность = длительные простои и неполное очищение.

Дополнительные технические требования

Тип топлива: дизель, природный газ, попутный нефтяной газ (ПНГ),

Система подготовки воды: деаэрация и фильтрация — обязательны для защиты змеевика,

Автоматика: контроль Т°/P, защита от сухого хода, дистанционный мониторинг,

Мобильность: установка на шасси КАМАЗ — для быстрого развёртывания на новых кустах.

Какие модели ППУА отвечают этим требованиям?

ППУА-1600/16: 1 600 кг/ч, 16 МПа, 300 °C — универсальный выбор,

ППУА-2500/16: 2 500 кг/ч — для крупных ДНС и аварийных работ,

Все модели совместимы с ПНГ и метаном, имеют сертификат Ростехнадзора и гарантию 1 год.

Сравнение моделей ППУА

Производство спецтехники с доставкой от завода-производителя Юнистим (unisteam.com) позволяет подобрать оптимальную модель под конкретные геологические условия и задачи предприятия.

Модель Производительность Давление Температура Цена от ППУА-1000/10 1 000 кг/ч 10 МПа 300 °C 4 200 000 р. ППУА-1600/16 1 600 кг/ч 16 МПа 300 °C 5 800 000 р. ППУА-2500/16 2 500 кг/ч 16 МПа 300 °C 7 100 000 р.

Влияние качества воды на долговечность оборудования

Качество питательной воды напрямую влияет на ресурс работы парогенератора. Жёсткая вода с высоким содержанием солей приводит к образованию накипи на внутренних поверхностях змеевика, что снижает теплопередачу и может вызвать локальный перегрев металла.

Использование деаэрированной и умягчённой воды увеличивает срок службы змеевика до 10 лет и снижает риск аварийных остановок. Завод «ЮНИСТИМ» комплектует свои парогенераторы системами подготовки воды, адаптированными под реальные условия эксплуатации на российских месторождениях.

Особенности выбора парогенератора для различных типов скважин

Для горизонтальных скважин с большой протяжённостью ствола требуется повышенное давление пара (не менее 16 МПа), чтобы обеспечить проникновение теплоносителя на всю длину фильтра. Вертикальные скважины средней глубины могут эффективно обрабатываться парогенераторами с давлением 10–12 МПа.

При выборе оборудования также важно учитывать состав отложений: для парафиновых пробок достаточно температуры 280–300 °C, тогда как асфальтосмолистые отложения требуют более длительной термообработки и стабильного поддержания максимальной температуры на протяжении всей операции.

Экономическая эффективность: расчёт окупаемости парогенератора

При расчёте экономической эффективности покупки парогенератора необходимо учитывать не только стоимость оборудования, но и сокращение простоев скважин, увеличение дебита после обработки и снижение затрат на вызов сторонних сервисных служб.

Опыт предприятий, использующих оборудование «ЮНИСТИМ», показывает, что окупаемость собственного парогенератора при обслуживании 3–5 скважин в месяц составляет 12–18 месяцев. При этом компания получает полный контроль над графиком работ и возможность оперативного реагирования на аварийные ситуации.

Преимущества парогенераторов от завода «ЮНИСТИМ»

Полный цикл производства — от проектирования до испытаний,

Адаптация под российские условия (суровый климат, низкокачественное топливо),

Собственный склад — срок поставки от 1 дня,

Запчасти в наличии, сервисное обслуживание по всей РФ.

Заключение: технические параметры — основа эффективности

Выбор парогенератора — это не закупка техники, а инвестиция в дебит скважины. Только оборудование, соответствующее требованиям 300 °C / 16 МПа / 1 000+ кг/ч, обеспечит максимальную отдачу.

Специалисты завода паровых установок Unisteam считают, что дальнейшее развитие систем автоматического контроля и предиктивной диагностики позволит увеличить межсервисный интервал работы парогенераторов на 25–30% и минимизировать риски внеплановых остановок.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какая температура пара нужна для депарафинизации скважин?

Минимум 280 °C. Оптимально — 300 °C для полного расплавления парафинов.

Можно ли использовать ППУА на попутном нефтяном газе?

Да. Завод «ЮНИСТИМ» выпускает модели с горелками, адаптированными под ПНГ.

Сколько пара нужно для промывки одной скважины?

В среднем — 3–5 тонн за сессию (2–4 часа). Точное количество зависит от глубины и степени заращения.

Как часто требуется техническое обслуживание парогенератора?

Регламентное ТО проводится каждые 500 моточасов. Ежесменный осмотр включает проверку уровня жидкостей, герметичности соединений и работоспособности контрольно-измерительных приборов.

Влияет ли высота над уровнем моря на работу парогенератора?

Да, при работе на высоте более 1000 метров требуется корректировка настроек горелки из-за снижения содержания кислорода в воздухе. Оборудование «ЮНИСТИМ» адаптируется под конкретные условия эксплуатации.

Есть ли сертификаты Ростехнадзора?

Да. Все модели сертифицированы по ГОСТ Р 55479-2013 и имеют разрешение Ростехнадзора.

Делаете ли вы лизинг?

Да. Предлагаем лизинг без первоначального взноса под 5–8% годовых через партнёрские банки.

Как заказать технику?

