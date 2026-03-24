«Газпромнефть-СМ» и РОЛЬФ запустили сервисный центр в Уфе

В столице Башкортостана открылся новый центр обслуживания автомобилей G-Energy Service РОЛЬФ, созданный «Газпромнефть – смазочные материалы» и РОЛЬФ. Запуск станции был осуществлен в рамках соглашения, достигнутого на Петербургском международном экономическом форуме-2025. В перспективе планируется открыть около 100 таких СТО по всей стране.

По словам генерального директора «Газпромнефть-СМ» Анатолия Скоромца, развитие федеральной сети сервисных центров нового формата является стратегическим шагом.

«Опираясь на ресурсы и компетенции лидеров рынка, сеть премиальных СТО получила надежную технологическую базу и постоянный прямой доступ к инновационной продукции», – отметил Скоромец.

Он также добавил, что компании предлагают профессиональную экспертизу и высокий стандарт сервиса на каждой станции технического обслуживания G-Energy Service РОЛЬФ.

Уфа входит в число крупнейших городов России, занимая место в первой десятке. Плотность автопарка — 318 машин на тысячу человек, а общее число машин региона — около 1,3 млн.

Гендиректор ГК «РОЛЬФ» Светлана Виноградова назвала задачей партнеров обеспечение сервиса на уровне официального дилера в любом регионе страны.

«Запуск станции технического обслуживания премиального уровня в Уфе – это вклад в развитие транспортной инфраструктуры всего региона», – добавила она.

Клиенты центра могут воспользоваться комплексом услуг: от технического обслуживания до ремонта и диагностики. В частности, предиктивная система G-Lab позволяет оперативно оценить состояние двигателя. Работы выполняются по установленным стандартам автопроизводителей. Смазочные материалы поставляет «Газпромнефть-СМ», предлагая более 150 видов моторных масел. Поставки запчастей осуществляет РОЛЬФ.