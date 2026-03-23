Поставщики автокомпонентов Европы готовятся к убыткам

Около четверти европейских поставщиков автомобильных компонентов ожидают завершить текущий год с убытками, что отражает усиливающееся давление на отрасль на фоне роста затрат и структурных изменений.

Согласно данным отраслевого объединения, опубликованным 23 марта, доля компаний, прогнозирующих отрицательный финансовый результат, выросла до 24% против 15% в предыдущем опросе, который проводится дважды в год. При этом 76% участников рынка предполагают, что их рентабельность окажется ниже 5%, что считается недостаточным уровнем для инвестиций в новые технологии и расширение производственных мощностей.

Нагрузка на поставщиков усиливается из-за перехода автопрома на электротранспорт и переноса части производства в страны Азии. За последние два года в Европе было сокращено более 100 тысяч рабочих мест в этом секторе. Ряд крупных компаний объявили о реструктуризации и снижении численности персонала.

Дополнительные риски связаны с возможным ростом цен на энергию и нестабильностью цепочек поставок. Предприятия отрасли, многие из которых зависят от энергоемкого производства, особенно чувствительны к таким факторам. В этих условиях не исключается дальнейшая консолидация рынка и усиление давления на автопроизводителей в случае ухода слабых участников.

Для сохранения производственного потенциала компании пересматривают стратегию. Около трех четвертей участников опроса сообщили об изменении продуктовых портфелей, а 40% начали осваивать новые направления вне автомобильной отрасли, включая оборонный сектор, что позволяет временно компенсировать снижение доходов в основном бизнесе.