В Китае стартовал прием заявок на электромобили Saic Z7 и Z7T

В Китае начался прием предварительных заказов на электрические модели Z7 и Z7T, разработанные совместно компаниями SAIC и Huawei. Продажи на внутреннем рынке будут организованы через сеть HIMA, связанную с Huawei.

Бренд Saic является совместным проектом государственного автопроизводителя SAIC и технологической компании Huawei. На домашнем рынке он известен под названием Shangjie и пока представлен ограниченным модельным рядом. Ранее публике показали седан Z7, а спустя некоторое время — универсал в версии shooting brake под названием Z7T.

Обе модели выполнены в едином стиле и оснащены схожими техническими решениями. По габаритам автомобили практически идентичны: длина составляет около 5036 мм, ширина — 1975 мм, высота — 1465 мм, колесная база — 3000 мм. Установлены разноширокие 20-дюймовые колеса с шинами 245/45 спереди и 275/40 сзади. Внешний облик включает покатый капот, частично скрытые дверные ручки, активные воздухозаборники и цельную линию задней оптики. Версия Z7T отличается более вместительным багажным отделением за счет иной формы крыши.

В оснащение входят доводчики дверей, передний багажник с функцией открытия по касанию, а также адаптивная подвеска. В салоне предусмотрены крупный центральный экран, компактная цифровая панель приборов и проекционный дисплей. Также доступны потоковое зеркало заднего вида, пассажирское кресло с режимом нулевой гравитации и селектор передач на рулевой колонке. В центральной части размещены две беспроводные зарядки для смартфонов. Объем багажника у седана достигает 1582 литров при сложенных сиденьях, у универсала — 1694 литра.

Автомобили предлагаются с несколькими вариантами оформления интерьера, включая желтый, красный, фиолетовый, черный и бежевый цвета. Среди технологий выделяется система помощи водителю Huawei ADS 4.1 с лидаром на 896 линий, способная распознавать препятствия высотой от 14 см на расстоянии до 122 метров в темное время суток.

Модели оснащаются одинаковыми силовыми установками. Базовая версия имеет один электромотор мощностью 264 кВт (354 л.с.) на задней оси, тогда как полноприводная модификация с двумя двигателями развивает суммарно 434 кВт (582 л.с.). Доступны аккумуляторы емкостью 81 и 100 кВт·ч, обеспечивающие запас хода до 905 км по циклу CLTC. Разгон седана до 100 км/ч занимает 3,44 секунды.

Начальная стоимость седана составляет около 2,9 млн рублей, тогда как универсал оценен примерно в 3,0 млн рублей. Для покупателей, оформивших предварительный заказ, предусмотрены дополнительные условия на сумму до примерно 140 тыс. рублей.

Ранее на китайском рынке появился кроссовер H5, представленный в сентябре 2025 года. По доступным данным, суммарные поставки этой модели достигли 33 222 единиц, что остается умеренным показателем для сегмента доступных пятиместных SUV с ценами в диапазоне примерно от 2,0 до 2,5 млн рублей.