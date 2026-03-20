В текущем году рынок автолизинга в Беларуси регулируется с учетом новых налоговых и правовых норм. Если раньше лизинг считался инструментом преимущественно для бизнеса, то сейчас он активно конкурирует с банковским кредитованием для физических лиц. Чтобы сделать правильный выбор, важно понимать, что такое лизинг легковых автомобилей в Беларуси: по сути, это долгосрочная аренда с правом последующего выкупа, где машина остается в собственности компании до выплаты всей суммы. Такая схема позволяет гражданам обновлять авто с минимальным первоначальным взносом и более лояльными требованиями к доходу, чем в классическом банке, что делает услугу максимально доступной для широких слоев населения.

Ключевые параметры сделок:

Авансовый платеж: Обычно составляет от 10% до 40% от стоимости авто. С 2026 года программы без первоначального взноса стали редкостью из-за ужесточения риск-политики лизингодателей.

Срок договора: Стандартно варьируется от 1 до 10 лет.

Валюта: В отличие от кредитов, которые выдаются только в белорусских рублях, лизинговые договоры могут быть привязаны к иностранной валюте (долларам США, евро или российским рублям), что влияет на размер ежемесячного платежа в зависимости от курса.

Страхование: Большинство компаний требуют обязательного оформления полиса полного КАСКО на весь срок действия договора.

Лизинг vs Кредит: что изменилось?

С 1 января 2026 года вступили в силу важные изменения, касающиеся налогообложения. В частности, по многим категориям автомобилей (включая гибриды) лизинговые платежи теперь включают НДС в размере 20%, что привело к некоторому удорожанию услуги по сравнению с прошлыми годами. Однако для электромобилей ряд льгот был продлен.

Нюансы для физических лиц

Для обычных граждан лизинг привлекателен скоростью: уехать на новом авто из салона можно буквально в день обращения. Однако стоит помнить, что эксплуатация лизинговой машины имеет ограничения. Например, передача руля третьим лицам, не указанным в договоре, или использование авто в такси без согласования с владельцем (лизинговой компанией) могут привести к штрафам или расторжению договора.

При выборе финансового продукта важно смотреть не только на процентную ставку, но и на «скрытые» платежи: стоимость страховки в конкретной компании, комиссии за ведение счета и условия досрочного выкупа. В 2026 году рыночные ставки по стандартным программам (без субсидий производителей) колеблются в районе 15–18% годовых.

Выбор между кредитом и лизингом зависит от ваших финансовых целей, наличия первоначального взноса и готовности к валютным рискам. Чтобы не запутаться в многообразии предложений и найти наиболее выгодный вариант под конкретную модель (например, льготные программы на Lada или Geely), стоит изучать актуальные базы данных.