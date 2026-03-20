Fiat покажет новые семейные кроссоверы на автосалоне в Париже

Осенью 2026 года на Парижском автосалоне состоится премьера двух новых моделей Fiat — GigaPanda и Fastback. Их дебют запланирован спустя более чем два года после демонстрации концепт-каров, на основе которых создавались серийные версии.

Ожидается, что вместе с ними представят ещё один прототип, который может дать представление о будущей компактной модели Pandina с бензиновым двигателем, выход которой намечен на 2027 год.

На выставке Fiat будет представлен наряду с другими марками концерна Stellantis. В частности, Peugeot готовит показ нового поколения 208, Citroen привезёт концепт с необычным дизайном, а также ожидается появление Lancia Gamma, ориентированной на сегмент кроссоверов.

Для Fiat выпуск сразу двух семейных SUV является значимым шагом. Модель GigaPanda, название которой может измениться к моменту запуска, предположительно получит вариант с семиместным салоном.

Fastback займёт нишу, ранее принадлежавшую модели Tipo. Этот автомобиль ранее предлагался в том числе как доступный хэтчбек, а седан под названием Egea пользовался спросом в Турции и Алжире. Новый Fastback призван объединить несколько направлений в одной модели и, по предварительным данным, будет продаваться и на европейских рынках.

По словам руководителя европейского подразделения компании, новые автомобили должны завершить этап обновления модельного ряда. Они рассматриваются как часть стратегии по расширению присутствия бренда за пределами отдельных регионов.

В последние годы Fiat сократил своё присутствие на некоторых рынках. Сейчас в продаже остаются электрический городской автомобиль 500e и кроссовер 600 с гибридными и электрическими версиями. При этом компания уже обновила платформу модели 500, добавив возможность использования мягкого гибрида с бензиновым двигателем.

Дизайн новых моделей будет развивать стилистику Grande Panda, которая сочетает элементы ретро и современные решения. Такой подход предполагает использование унифицированных компонентов для разных автомобилей, что позволяет снижать затраты на производство.

Fastback получит кузов с покатой задней частью и чертами, характерными для купе-кроссоверов. При этом ожидается, что традиционный седан трансформируется в более универсальный формат с увеличенным дорожным просветом.

В основе новинок будет лежать доступная платформа концерна Stellantis, уже применяемая на ряде моделей. Она поддерживает различные типы силовых установок, включая полностью электрические и гибридные варианты.

Для электрических версий могут предложить батареи разной ёмкости. Например, один из вариантов предусматривает аккумулятор на 54 кВт·ч с запасом хода около 400 км, а также более компактный вариант с меньшей дальностью.

GigaPanda станет более крупной моделью по сравнению с Grande Panda, сохранив при этом общий дизайнерский подход. Увеличенная колесная база позволит обеспечить больше пространства в салоне, включая возможный третий ряд сидений.

В линейке двигателей, помимо электрических версий, планируется использование бензиновых агрегатов с мягкой гибридной системой, а также классических бензиновых моторов.

Ожидается, что обе модели поступят в продажу до конца 2026 года, а в дальнейшем семейство пополнится пикапом и компактной моделью Pandina.