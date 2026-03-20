Volvo снизила стартовую цену EX30 в Китае после обновления модели

Компания Volvo, входящая в состав Geely, представила обновлённый электрический кроссовер EX30 на китайском рынке, одновременно пересмотрев линейку версий и добавив базовую модификацию. Теперь модель предлагается в трёх вариантах с ограниченными по времени ориентировочными ценами от примерно 2,0 млн до 2,6 млн рублей.

Ранее, в феврале, производитель сообщил о глобальном отзыве более 40 тысяч электромобилей EX30 из-за возможного перегрева аккумуляторов, что могло привести к возгоранию. Производство версии для Китая началось в мае прошлого года, тогда стартовая цена составляла около 3,5 млн рублей.

В актуальной линейке представлены следующие комплектации:

RWD Plus — около 2,0 млн рублей

RWD Long Range Ultra — примерно 2,4 млн рублей

AWD Performance Ultra — около 2,6 млн рублей

Новая версия RWD Plus пришла на смену снятой с производства RWD Core. В сравнении с прежней базовой модификацией она получила расширенное оснащение: систему помощи водителю Pilot Assist с удержанием в полосе, увеличенное число радаров, электропривод двери багажника, панорамную крышу, беспроводную зарядку, передние сиденья с электрорегулировками и памятью, а также аудиосистему Harman Kardon. При этом запас хода остался прежним — до 410 км по циклу CLTC.

Одновременно прекращён выпуск версий RWD Core и RWD Long Range Plus. Комплектации RWD Long Range Ultra и AWD Performance Ultra сохранили прежние характеристики.

Обновлённый EX30 доступен с несколькими вариантами силовых установок. Заднеприводная версия с одним электромотором развивает до 200 кВт (268 л.с.). Модификация RWD Plus разгоняется до 100 км/ч за 5,7 секунды и заряжается с 10% до 80% примерно за 26 минут. Вариант RWD Long Range Ultra с увеличенным запасом хода до 590 км достигает 100 км/ч за 5,3 секунды и заряжается за 28 минут. Полноприводная версия AWD Performance Ultra выдаёт суммарно 315 кВт (422 л.с.), ускоряется до 100 км/ч за 3,6 секунды, обеспечивает до 540 км хода и требует около 28 минут для зарядки до 80%.

Ранее дочерняя структура Geely инициировала судебное разбирательство с поставщиком аккумуляторов Sunwoda, требуя компенсацию в размере около 29 млрд рублей из-за рисков возгорания батарей. Позднее стороны достигли соглашения на сумму порядка 7,6 млрд рублей.

По имеющимся данным, версия RWD Plus оснащается аккумуляторами типа LFP от другого производителя, тогда как более дорогие комплектации используют литий-ионные батареи Sunwoda. Это может указывать на устранение ранее выявленных проблем.