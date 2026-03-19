Eve Energy представила две твердотельные батареи нового поколения

Компания Eve Energy, поставляющая аккумуляторы для автопроизводителей, включая Tesla, BMW и Mercedes-Benz, сообщила о выпуске с производственной линии в Чэнду двух твердотельных батарей — Longquan No.3 и Longquan No.4. Этот шаг рассматривается как этап подготовки к коммерческому внедрению технологий в рамках программы разработки твердотельных решений.

Обе батареи ориентированы на разные сферы применения. Longquan No.3 предназначена для потребительской электроники и работает при давлении менее 2 МПа, что позволяет поддерживать контакт между твердыми компонентами внутри ячейки — один из ключевых факторов для таких аккумуляторов. При этом компания заявляет о высокой объемной плотности энергии, не раскрывая конкретных значений.

Вторая модель, Longquan No.4, рассчитана на использование в электромобилях. Её емкость составляет 60 А·ч, а рабочее давление не превышает 5 МПа, что приближает характеристики к требованиям автомобильной отрасли. Дополнительные сведения о химическом составе батареи, кроме указания на полностью твердотельную архитектуру, не приводятся. Также не раскрыты показатели емкости батарейных блоков, скорости зарядки и энергетической плотности для обеих версий.

Новые разработки продолжают линейку, в которую ранее входила модель Longquan No.2. Она создавалась в рамках поэтапной стратегии компании, охватывающей сегменты потребительской электроники, транспорта и систем хранения энергии. Предыдущее поколение ориентировалось на применение в робототехнике, низковысотной авиации и оборудовании для задач искусственного интеллекта.

Осенью 2025 года компания запустила пилотную производственную площадку в Чэнду и представила Longquan No.2, обозначив план развития твердотельных аккумуляторов и подтвердив возможность их выпуска на начальном уровне.

Разработка происходит на фоне усилий отрасли по снижению требований к рабочему давлению при сохранении стабильного контакта твердых элементов внутри батарей. Снижение давления рассматривается как фактор, способствующий упрощению производства и интеграции аккумуляторов в транспортные платформы.

Eve Energy сотрудничает с рядом автопроизводителей, включая Tesla и BMW, а также участвует в совместном проекте по выпуску батарей для коммерческого транспорта вместе с Daimler Truck, Cummins и Paccar, что позволяет компании работать как в сегменте легковых, так и грузовых электромобилей.

Параллельно другие автоконцерны поддерживают китайских производителей аккумуляторов. Так, компания Farasis Energy при участии Mercedes в 2025 году представила твердотельную батарею с плотностью энергии 400 Вт·ч/кг, а Gotion, связанная с Volkswagen, в 2026 году завершила создание производственной линии мощностью 2 ГВт·ч с расчетом на применение в электромобилях. Эти проекты отражают общий тренд ускоренного развития твердотельных технологий при участии автопроизводителей.

Сроки выхода новых батарей на рынок и планы их внедрения в продукцию не уточняются, стоимость также не раскрыта. Представленные данные касаются в основном этапа начальной производственной проверки, тогда как вопросы масштабирования, сертификации для автопрома и интеграции в серийные электромобили остаются открытыми.