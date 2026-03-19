Geely нацелилась стать лидером авторынка Китая к 2026 году

Компания Geely Auto заявила о намерении занять первое место по продажам автомобилей в Китае к 2026 году. Об этом было объявлено 18 марта 2026 года в ходе презентации годового финансового отчета, где руководство обозначило планы усилить позиции на внутреннем рынке и активно развивать зарубежные направления, чтобы обойти текущего лидера BYD.

По словам представителей компании, ключевая задача — выйти на первое место по продажам внутри страны, что предполагает превышение уровня примерно в 3,55 млн автомобилей, достигнутого конкурентом в 2025 году. Официальный глобальный ориентир Geely на 2026 год составляет 3,45 млн машин, при этом основной акцент делается именно на внутренний рынок.

В 2025 году компания уже пересматривала свои планы, увеличив цель с 2,71 млн до 3 млн автомобилей, и сумела ее выполнить. Финансовые показатели также показали рост: выручка достигла 4,14 трлн рублей, увеличившись на 25% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила около 173 млрд рублей, что на 36% больше, чем годом ранее. Объем денежных средств к концу года вырос до примерно 818 млрд рублей.

Рост во многом связан с развитием премиального сегмента, включая бренд Zeekr. Модель Zeekr 9X с рентабельностью около 40% сыграла заметную роль в повышении общей маржи, которая в четвертом квартале 2025 года достигла 16,9% против 16,6% по итогам года. Новая модель Zeekr 8X за первые два дня предзаказов набрала более 30 тысяч заявок.

За пределами Китая компания также планирует расширение. Официальная цель — 640 тысяч проданных автомобилей в 2026 году, при этом внутренние ориентиры выше — до 750 тысяч. Для этого Geely намерена увеличить число дилерских центров за рубежом до более чем 1300 и использовать ресурсы других брендов группы, включая Volvo, Lotus и Smart.

В числе планов — вывод на внешние рынки моделей Galaxy E5 и Starship 7, а также ускорение продвижения Lynk & Co в Европе с использованием инфраструктуры Volvo. В первой половине 2026 года модель Zeekr 7X должна появиться в Южной Корее.

Дополнительно компания развивает инфраструктуру: дочернее подразделение Haohang Energy планирует установить свыше 50 тысяч быстрых зарядных станций в течение пяти лет. Обновленные модели, включая Zeekr 001, будут поддерживать мощность зарядки до 1500 кВт.

При этом отмечается, что у конкурента значительная часть продаж приходится на экспорт. Если доля поставок за пределы Китая сохранится высокой, Geely может увеличить шансы занять лидирующую позицию именно на внутреннем рынке. Одновременно компания продолжает продавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания, которые остаются востребованными: в феврале одна из таких моделей стала самым продаваемым SUV с традиционным двигателем в стране.