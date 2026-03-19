«Газпромнефть-СМ» запустила цикл образовательных интенсивов для студентов

«Газпромнефть — смазочные материалы» совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого объявили о запуске образовательной программы для студентов. Она реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного в конце прошлого года. Стороны договорились совместно разрабатывать образовательные курсы, проводить исследования и обмениваться профессиональным опытом.

«Будущие специалисты уже сейчас могут включаться в решение амбициозных задач, которые стоят перед отраслью. Мы хотим видеть в своих рядах не просто дипломированных выпускников, а увлеченных профессионалов», – заявил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

Первое мероприятие состоялось на базе университета и объединило студентов различных специальностей: логистики, маркетинга, IT и экономики. В командной игре участники решали реальные технологические кейсы и узнали о карьерных перспективах в сфере производства смазочных материалов. В дальнейшем запланировано проведение серии таких встреч.

«Сотрудничество с «Газпромнефть-СМ» — еще один шаг в системной работе университета по развитию кадрового потенциала страны», – подчеркнул ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской.

Компания продолжает развивать взаимодействие с ведущими вузами России. Студенты партнерских учебных заведений проходят практику и стажировки на производственных и административных площадках компании в Северной столице, Московской области и Омске. Они получают опыт работы на всех этапах производства, поддержку наставников и доступ к корпоративным знаниям. Лучшие участники могут попасть в кадровый резерв компании.