Audi рассчитывает увеличить прибыль за счет новых моделей и оптимизации

Премиальное подразделение Volkswagen Group, возглавляемое Audi, ожидает роста рентабельности в 2026 году благодаря запуску новых автомобилей и мерам по снижению затрат. Операционная доходность прогнозируется на уровне 6–8% против 5,1% годом ранее.

Среди ключевых факторов — выход новых моделей, включая крупный внедорожник Q9, ориентированный на рынок США, и компактный электрический A2 E-tron для Европы. Также компания рассчитывает на повышение эффективности, чтобы компенсировать влияние пошлин и усиление конкуренции в Китае.

Ранее прибыльность бренда снизилась: в 2025 году показатель упал до 3,9% из-за расходов, связанных с корректировкой стратегии в области электромобилей, а также тарифов. Общие затраты на пошлины в США достигли около 126 млрд рублей, дополнительно на финансовые результаты повлияли требования по соблюдению норм выбросов CO2.

В компании планируют постепенно вернуться к двузначной рентабельности к 2030 году. В рамках оптимизации предусмотрено сокращение 7 500 рабочих мест в Германии к 2029 году.

Продажи остаются под давлением на ключевых рынках. В Китае снижение поставок составило около 5%, где усиливается конкуренция со стороны местных производителей электромобилей, предлагающих более доступные и технологичные решения. В ответ Audi готовит новые модели, включая внедорожник AUDI E7X, разработанный совместно с партнером SAIC и ориентированный на китайский рынок.