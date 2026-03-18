Niu внедрит лидар в электробайки на фоне снижения стоимости

Китайская компания Hesai 18 марта сообщила о сотрудничестве с Niu Technologies, в рамках которого лидарные сенсоры начнут устанавливаться на электрические двухколесные транспортные средства. Это решение отражает расширение применения технологии за пределы легковых автомобилей.

В качестве сенсора выбран полностью твердотельный лидар FTX, предназначенный для контроля слепых зон. Его интегрируют в новую модель NXT2, а также в электрический мотоцикл NX2. Презентация прошла одновременно с показом новых продуктов Niu на 2026 год, где был представлен AIOS — операционная система с элементами искусственного интеллекта, а также модели с поддержкой таких функций.

По данным разработчика, устройство обеспечивает угол обзора до 180° по горизонтали и 140° по вертикали, что позволяет фиксировать пешеходов, транспорт и сложные дорожные условия независимо от погоды. Разрешение сенсора увеличено более чем в два раза по сравнению с предыдущим поколением, а его масса уменьшена на 66%.

Лидар ориентирован на обнаружение препятствий на близком расстоянии и в слепых зонах, включая низкие объекты, что важно для движения в плотном городском трафике. В системе кругового восприятия Niu он работает совместно с вычислительными чипами серии Sunrise.

В компании отмечают, что усложнение дорожной обстановки требует более комплексных решений для обеспечения безопасности и интеллектуальных функций. Представители Hesai считают, что сотрудничество задает новый уровень технологического оснащения в сегменте двухколесного транспорта.

Существенным фактором распространения лидаров стало снижение их стоимости. Если ранее такие устройства стоили сотни тысяч юаней, то сейчас цена снижена примерно до 18 000 рублей за счет интеграции чипов и массового производства, что означает падение примерно на 99,5%. Для сравнения, около десяти лет назад аналогичные системы превышали 3,7 млн рублей.

По оценке компании, к концу 2025 года доля автомобилей в Китае, оснащенных лидарами, достигла 19%, что свидетельствует о переходе технологии к более широкому применению. Сотрудничество с Niu рассматривается как первый пример масштабного внедрения лидаров в сегмент электрических двухколесных транспортных средств.

Ранее подобные решения применялись преимущественно в дорогих электромобилях и роботакси, однако теперь они постепенно появляются и в более доступных продуктах. Например, в январе была подана заявка на установку лидара в городской автомобиль стоимостью около 900 000 рублей, а также представлен компактный электромобиль с аналогичной системой.

Hesai входит в число крупных поставщиков лидаров в Китае, а ее решения уже используются в программах роботакси. Новое соглашение с Niu демонстрирует расширение рынка за счет удешевления технологии, включая сегмент скутеров и мотоциклов. Niu Technologies специализируется на выпуске электрических скутеров, велосипедов и мотоциклов, а попытка выхода на рынок электромобилей в начале 2020-х годов не получила развития.