Subaru представила WRX Club Spec Evo с духом STI для Австралии

Subaru выпустила новую версию WRX под названием AWD Club Spec Evo, которая продолжает традиции легендарного WRX STI, недоступного для Европы и Великобритании. Эта специальная серия создана на базе существующего WRX для австралийского рынка и получила ряд визуальных и технических обновлений в стиле STI. Новинка выделяется уникальным кузовом Sunrise Yellow, 19-дюймовыми матовыми дисками, высоко расположенным задним спойлером и контрастной прострочкой в салоне.

Под капотом остаётся турбированный 2,4-литровый оппозитный двигатель Subaru, который развивает 270 л. с. и 350 Н·м крутящего момента. Мотор работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, что позволяет разгоняться до 100 км/ч примерно за 6,5 секунды. Для повышения управляемости и спортивного поведения автомобиль получил ряд шасси-компонентов от модели WRX Ts Spec B для австралийского рынка, включая блокировку заднего дифференциала, адаптивную подвеску, тормоза Brembo и спортивные сиденья Recaro.

Дизайн Club Spec Evo подчёркивает гоночное наследие модели: передний капот с характерным воздухозаборником, широкие колёсные арки и элементы интерьера, напоминающие старые версии STI Spec C. В салоне присутствует контрастная прострочка и спортивные кресла, создающие атмосферу гоночного купе.

Автомобиль будет выпущен ограниченной серией из 75 единиц исключительно для Австралии. Стоимость WRX Club Spec Evo эквивалентна примерно £33 500, что отражает ностальгическую привязку к эпохе 1990-х: мощность, цена и дизайн напоминают о золотых годах Subaru и Mitsubishi Lancer Evolution. Несмотря на то что поколение WRX не поступало в Европу из-за строгих экологических норм и конкуренции с современными хот-хэтчами, модель сохраняет популярность на рынках Австралии и США благодаря сочетанию классического драйва, турбированного двигателя и гоночной эстетики.

Club Spec Evo сочетает ретро-стиль с современными технологиями, включая адаптивную подвеску, мощные тормоза и улучшенные системы безопасности, что делает седан привлекательным для энтузиастов спортивных автомобилей и поклонников бренда. Этот автомобиль демонстрирует, что даже в эпоху электрификации и строгих норм Subaru сохраняет верность своим корням, предлагая драйвовые решения для настоящих фанатов.