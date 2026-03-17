Geely представила гибридный седан Galaxy Starshine 7 с полным приводом

В Китае представлен новый седан Geely Galaxy Starshine 7 с подключаемым гибридным приводом и системой полного привода e-AWD. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 5,4 секунды и оснащён системой помощи водителю G-Pilot H3. Модель уже прошла испытания в арктических условиях и вскоре поступит на рынок.

Starshine 7 сочетает внешний стиль с предшественником Starshine 6: крупная хромированная решётка радиатора, LED-фары и единая задняя оптика. Габариты седана составляют 4958/1915/1505 мм при колёсной базе 2852 мм, что на 38 мм длиннее Toyota Camry.

Силовая установка включает 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель BHE15-BFN мощностью 82 кВт (110 л. с.) и два варианта LFP-батарей ёмкостью 18,99 и 28,3 кВт·ч, обеспечивающих электромобильный пробег от 115 до 165 км по циклу CLTC. Расход топлива составляет около 2 литров на 100 км. Шасси оснащено непрерывной системой демпфирования и пятирычажной задней подвеской.

Интерьер седана включает ландшафтный плавающий сенсорный экран, LCD-панель приборов, цифровой интерфейс на центральной консоли, похожий на Nio Nomi, рычаг переключения передач за рулём, беспроводную зарядку и блок физических кнопок. Система G-Pilot H3 использует 11 камер и 3 радарные датчики миллиметрового диапазона, поддерживает функции Navigate On Autopilot на городских дорогах и трассах, а также автоматическую парковку.

Стоимость Starshine 7 в Китае ориентировочно составит 1 000 000–1 500 000 рублей (примерно 100 000–150 000 юаней), находясь между моделями Starshine 6 и Starshine 8.