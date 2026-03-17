Отказ от импорта: «Газпромнефть-СМ» разработала собственную методику оценки масел для АКПП

«Газпромнефть – смазочные материалы» и ученыеИнститута проблем механики РАН придумали, как создавать масла для автоматических коробок передач быстрее и без оглядки на Запад. Раньше проверять новые рецептуры можно было только за границей, и процесс этот был долгим и дорогим. Теперь все тесты проводятся в собственной лаборатории компании и занимают всего 30 минут.

Секрет — в новой методике и специальном оборудовании, которое в точности повторяет то, что происходит внутри АКПП. Оно имитирует нагрузки, трение и вибрации, позволяя понять, насколько хорошо масло защищает детали. К процессу подключились и академики из Института проблем механики РАН: они следят за чистотой эксперимента и помогают «докрутить» финальные образцы до идеала.

«Отрадно, что опыт и знания сотрудников института помогают нашей промышленности в создании высококачественной отечественной продукции. Разработка новой методики исследования совместно с «Газпромнефть-СМ» — хороший пример тесного сотрудничества прикладной и академической науки, и мы уже видим его плоды», – отметил директор Института проблем механики имени А.Ю. Ишлинского РАН Сергей Якуш.

Разработка — это не просто технологический прорыв, а реальный шаг к отказу от импорта. Ежегодно научный центр компании проводит более двух тысяч тестов, и теперь качественные отечественные масла для «автоматов» будут появляться на рынке гораздо быстрее.