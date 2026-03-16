Европейский автопром ищет выход из избытка мощностей на фоне слабого спроса

Европейские автопроизводители сталкиваются с проблемой недозагрузки предприятий: многие заводы работают значительно ниже своих возможностей. Однако закрытие таких площадок вызывает сопротивление профсоюзов и политиков, что усложняет принятие решений.

По данным Bloomberg от 12 марта, компания Stellantis обсуждала с китайскими производителями Xpeng и Xiaomi возможность сотрудничества. Рассматривается вариант инвестиций в европейские активы концерна и использования части незадействованных производственных мощностей. Такой подход мог бы позволить китайским компаниям наладить выпуск автомобилей непосредственно в Европе.

Профсоюзы относятся к подобным инициативам с осторожностью. Представитель профсоюза CGIL в итальянском регионе Пьемонт Джорджо Айраудо заявил агентству Ansa, что решение о судьбе предприятий не должно приниматься исключительно компанией, и подчеркнул необходимость участия правительства Италии в защите национальных интересов.

Ситуация отражает трудности, с которыми сталкиваются автоконцерны Европы, включая Stellantis и Volkswagen Group. Спрос на автомобили в регионе после пандемии восстанавливается медленно, поскольку потребители на фоне экономической неопределённости дольше пользуются уже приобретёнными машинами. Одновременно ряд небольших моделей был снят с производства, в том числе из-за требований Евросоюза по обязательному внедрению дополнительных систем безопасности, например ассистентов удержания полосы, что уменьшило прибыльность таких автомобилей.

Закрытие или сокращение производства на европейских заводах традиционно сопровождается серьёзными политическими и социальными дискуссиями. Власти стремятся сохранить рабочие места и промышленную базу, поэтому предприятия нередко продолжают работать, несмотря на низкую загрузку и дополнительные расходы.

Бывший руководитель Aston Martin и экс-топ-менеджер Nissan Энди Палмер отметил, что длительное существование при высокой доле простаивающих мощностей снижает финансовую эффективность компаний. По его словам, необходимость поддерживать неэффективные активы ограничивает возможности европейских производителей и создаёт дополнительные преимущества для конкурентов из Китая.

Анализ консалтинговой компании AlixPartners показывает, что суммарная годовая производственная мощность Stellantis в Европе составляет около 6,5 млн автомобилей, тогда как фактическая загрузка предприятий находится примерно на уровне 46%. Это означает избыток мощностей примерно на 3,5 млн машин. Для сравнения, в 2017 году загрузка составляла около 71%. Из 24 европейских заводов компании 14 работают менее чем на половину возможного объёма.

Некоторые предприятия демонстрируют особенно низкие показатели. Завод Mirafiori в Турине, открытый ещё в 1939 году, в прошлом году использовал меньше трети своей мощности. Площадка Pomigliano рядом с Неаполем, рассчитанная на выпуск 280 тысяч автомобилей в год, производила менее трети этого объёма. Французские заводы Mulhouse и Poissy функционируют примерно на половине своих возможностей.

По словам руководителя AlixPartners в Италии Дарио Дузе, сохранять такую структуру мощностей в среднесрочной перспективе сложно. Наиболее благоприятным решением мог бы стать рост продаж и производства, однако рынок остаётся стагнирующим и сталкивается с регуляторной и геополитической неопределённостью.

Похожая ситуация наблюдается и у Volkswagen. В 2024 году концерн планировал закрыть три завода в Германии, но после протестов профсоюзов отказался от этих планов и согласовал сокращение 35 тысяч рабочих мест в бренде Volkswagen к 2030 году. В прошлом году компания также прекратила работу завода Audi возле Брюсселя — впервые за свою историю в Европе.

По оценке немецкого аналитика Фердинанда Дуденхёффера, в ближайшие месяцы давление на отрасль может усилиться. Он считает, что в течение следующих шести-девяти месяцев избыток предложения на европейском автомобильном рынке увеличится на фоне совокупности факторов, включая международные конфликты и торговые ограничения, которые сдерживают спрос.