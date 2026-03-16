Chery готовит презентацию батарей с расчётным запасом хода до 1500 км

Компания Chery объявила о проведении технологического мероприятия, посвящённого разработкам в области аккумуляторов для электромобилей. Презентация под названием Battery Night запланирована на 18 марта. Во время события планируется рассказать о дальнейших направлениях исследований и о планах развития аккумуляторных технологий.

Одним из ключевых направлений разработки является полностью твердотельная батарея. В компании рассчитывают начать её применение в 2026 году в ограниченных эксплуатационных сценариях, после чего предполагается постепенное расширение использования технологии. Массовое внедрение, согласно планам, рассматривается с 2027 года.

Твердотельные аккумуляторы отличаются от традиционных литий-ионных тем, что в них жидкий электролит заменяется твёрдым материалом. Такой подход рассматривается в автомобильной отрасли как возможный способ увеличить плотность энергии и повысить термическую стабильность батарей.

По информации компании, подобные элементы могут обеспечить запас хода электромобиля свыше 1500 километров. При этом в источнике не уточняется, по какому циклу испытаний получен данный показатель.

Ранее, на глобальной инновационной конференции в 2024 году, Chery представила бренд Kunpeng, под которым объединены разработки аккумуляторных систем компании. В эту линейку входят решения для гибридных автомобилей, литий-ионные батареи и перспективные технологии следующего поколения.

Технические характеристики твердотельного аккумулятора пока не раскрыты. В частности, не сообщается о ёмкости батареи, архитектуре зарядки, химическом составе элементов и возможных поставщиках.

Ранее компания также демонстрировала прототип модуля твердотельной батареи с заявленной плотностью энергии около 600 Вт·ч на килограмм. Эта разработка рассматривалась как часть долгосрочной программы электрификации.

Автопроизводители и поставщики аккумуляторов в Китае всё чаще упоминают твердотельные батареи как перспективное направление развития отрасли. При этом среди основных задач остаются вопросы масштабирования производства и снижения себестоимости.

Ожидается, что на предстоящем мероприятии могут появиться дополнительные сведения о графике разработки и технических параметрах проекта. Наблюдатели отрасли также будут следить за тем, представит ли компания демонстрационные образцы автомобилей или объявит о сотрудничестве с партнёрами в рамках этой программы.