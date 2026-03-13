Honda отменяет свои крупные электромобили серии 0 и учитывает многомиллиардные потери

Японский автопроизводитель объявил о прекращении разработок и выпуска электрического внедорожника и седана из так называемой серии 0, ранее планировавшихся к серийному производству в США. Компания намерена списать существенные инвестиции, которые за последние два года составили до примерно 1,23 трлн рублей.

Предполагалось, что внедорожник появится на мировом рынке в конце 2026 г., а седан — в 2027 г., и оба автомобиля собирались на мощностях в США. Однако эти планы были пересмотрены на фоне неблагоприятных экономических условий и слабого спроса на электрические автомобили в ключевых регионах, включая США и Японию.

Компания пояснила, что решение связано с рядом факторов, среди которых изменения в политике госрегулирования, низкая активность покупателей в сегменте электромобилей и ухудшение финансовых показателей. В официальном сообщении говорится о пересмотре стратегии электрификации автопарка из‑за изменений в деловой среде, влияющих на прибыльность автомобильного бизнеса.

В числе причин также называются негативное влияние новых тарифных мер в США на продажу бензиновых и гибридных моделей, а также снижение конкурентоспособности продукции на азиатских рынках. По мнению наблюдателей, слабый спрос на электромобили в этих регионах стал одной из ключевых причин отказа от программ, поскольку сохранение планов могло привести к увеличению убытков в долгосрочной перспективе.

Кроме того, компания отмечает снижение доли на китайских рынках, где конкуренция со стороны быстро развивающихся производителей электромобилей усилилась, что также осложняет реализацию ранее задуманных проектов.

При этом Honda намерена продолжить работу над внедорожником 0 Alpha, ориентированным на азиатские рынки, включая Индию и Японию, что свидетельствует об изменении акцентов в стратегии, а не полном отказе от идей, заложенных в серию 0.