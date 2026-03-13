BMW рассчитывает на успех Neue Klasse в Китае

BMW ставит свои надежды на успех в КНР с новой серией электромобилей Neue Klasse, считая её ключевым фактором укрепления позиций в крупнейшем автомобильном рынке мира. Агентство Reuters сообщало, что компания ожидает возвращения роста в Китае за счёт полностью электрических моделей из этой линейки, начиная с внедорожника iX3, который планируется вывести на рынок страны к середине 2026 года.

Линейка Neue Klasse разрабатывается как новая архитектура электрических автомобилей с более дешёвыми батареями — они, по оценкам BMW, будут примерно на 40–50 % дешевле, чем у текущих моделей, что должно повысить рентабельность и помочь достичь сопоставимой прибыльности с автомобилями с ДВС уже к 2026 году. Компания также планирует постепенно заменить устаревшие модели этими электрокарами к концу десятилетия.

Для усиления конкурентоспособности в Китае BMW сотрудничает с местными технологическими партнёрами, в том числе с Alibaba по внедрению систем искусственного интеллекта в информационно‑развлекательные комплексы будущих автомобилей, что должно повысить привлекательность новых EV для китайских покупателей. На заводе в Шэньяне начались подготовительные работы по производству машин Neue Klasse, включая опытное производство и строительство предприятия по сборке аккумуляторов стоимостью около 10 млрд юаней (примерно ≈ 138 млрд рублей по текущему курсу ЦБ).

Ранее продажи BMW в Китае сокращались на фоне активного роста местных брендов и изменения потребительского спроса, что подчёркивало необходимость обновления продуктовой линейки. Компания рассматривает Neue Klasse как возможность адаптировать свои предложения под требования рынка и вернуть устойчивый спрос в этом стратегически важном регионе.