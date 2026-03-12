Porsche рассматривает возможность выпуска автомобилей в США из-за тарифов

Немецкий автопроизводитель Porsche изучает вариант организации производства автомобилей на территории США после роста расходов, связанных с американскими импортными пошлинами. Об этом сообщил новый генеральный директор компании Михаэль Лайтерс.

По его словам, в прошлом году компания потратила около 700 млн евро на оплату тарифов при поставках автомобилей из Европы на американский рынок. По текущему курсу это составляет примерно 69 млрд рублей. Ожидается, что сопоставимые расходы могут возникнуть и в 2026 году.

В компании отмечают, что значительная часть автомобилей Porsche производится в Европе и затем экспортируется в США, что делает бизнес более чувствительным к изменениям торговой политики. Введение тарифов на импорт автомобилей из Евросоюза увеличило финансовую нагрузку и снизило маржу на ключевом рынке.

На этом фоне руководство бренда рассматривает различные варианты адаптации, включая локализацию производства в США. Однако подобный шаг потребует значительных инвестиций, поэтому окончательное решение пока не принято.