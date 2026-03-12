Dreame представила электрический кроссовер Nebula Next 01X с вычислительной мощностью 2000 TOPS

На выставке бытовой техники и электроники AWE 2026 компания Dreame показала концептуальный автомобиль Nebula Next 01X. Это первый кроссовер бренда, созданный в рамках программы Starry Sky Plan и оснащённый аппаратной платформой для автономного вождения уровня L4. Модель использует чипсет, изготовленный по 2-нанометровому техпроцессу, который обеспечивает до 2000 TOPS вычислительной мощности на одно ядро. Такая производительность предназначена для работы систем интеллектуального управления движением, выполняющих действия заранее и без вмешательства водителя.

В основе автомобиля лежит интеллектуальная платформа Starry Sky Tianxun. Она включает электромагнитную активную подвеску EMAD, которая, по данным разработчиков, реагирует примерно в десять раз быстрее традиционных решений и потребляет вдвое меньше энергии. Конструкция работает на базе нелинейной системы управления с 14 степенями свободы и обеспечивает синхронизацию всех компонентов силовой установки и шасси за одну миллисекунду. Испытания показали увеличение устойчивости в поворотах примерно на 25 % и рост сцепления на мокром покрытии примерно на 30 % по сравнению с классической пневматической подвеской.

Электрокроссовер также получил аккумуляторную систему Starry Sky Tianxun. В её основе находится твердотельный элемент ёмкостью 60 А·ч, рассчитанный на массовое производство. Энергетическая плотность одной ячейки сейчас составляет около 450 Вт·ч на килограмм, а дальнейшее развитие технологии предполагает достижение показателя около 800 Вт·ч/кг. В версии Ultra-Luxury разгон до 100 км/ч занимает около 1,8 секунды благодаря режиму Super Track с повышенной отдачей. В варианте EREV заявлен запас хода на электротяге до 550 километров по циклу CLTC. Тормозная система EMB с электронным управлением сокращает время реакции до менее чем 80 миллисекунд и работает с точностью около 0,1 МПа.

Хотя производитель относит Nebula Next 01X к сегменту SUV, габариты и силуэт ближе к формату лифтбека. Линия крыши и дорожный просвет напоминают пропорции автомобилей класса четырёхдверных фастбеков с увеличенным клиренсом. Такое решение выбрано для улучшения аэродинамики при сохранении внутреннего пространства, которое компания рассматривает как часть экосистемы взаимодействия автомобиля, дома и цифровых сервисов.

Выход Dreame на автомобильный рынок связан со стратегией вертикальной интеграции. Компания разрабатывает собственные высокоскоростные электродвигатели и алгоритмы мировых моделей VLA+. Производство планируется организовать по контрактной схеме на глобальных площадках, что должно позволить начать массовый выпуск к 2027 году. Проект Starry Sky Plan, представленный ранее на CES 2026, предполагает использование существующей сети из примерно 6500 магазинов компании и открытие около 300 центров прямых продаж в течение ближайших трёх лет.

Технические характеристики нового автомобиля выводят его в прямое соперничество с электромобилями китайских производителей. Суммарная мощность силовой установки с четырьмя электромоторами достигает около 1399 кВт, при этом каждый привод оснащён собственной системой охлаждения. Для повышения жёсткости кузова применена сталь аэрокосмического класса прочностью до 2000 МПа, а крутильная жёсткость конструкции заявлена на уровне примерно 45 000 Н·м на градус. Производитель рассчитывает, что эффективность цепочки поставок из отрасли бытовой техники позволит снизить стоимость автомобилей по сравнению с премиальными европейскими марками.