Производитель моторных масел «Газпромнефть-СМ» разработал продукт для деревообработки

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» представила синтетическое масло Gazpromneft Chainlube F-Synth 250, разработанное специально для оборудования деревообрабатывающих предприятий. В настоящее время аналогичные продукты преимущественно поставляются в Россию из-за рубежа. Новинка создана в собственной лаборатории компании и по характеристикам соответствует лучшим импортным аналогам.

Генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец заявил, что компания продолжает осваивать новые технологически сложные ниши на рынке смазочных материалов.

«Деревообрабатывающие предприятия уже давно являются потребителями нашей продукции: гидравлических, редукторных и других масел и смазок. Новый инновационный продукт органично дополнит комплексное предложение компании для деревообработки и позволит заместить импорт в этой сфере», – отметил Скоромец.

Высокотемпературное масло предназначено для смазывания цепей, транспортирующих древесину через сушильные камеры и туннели — именно на этом этапе начинается переработка сырого леса в пиломатериалы и готовые изделия. По оценкам экспертов, объем российского рынка цепных масел составляет около 300–400 тонн в год.

Обычные смазочные материалы при воздействии высоких температур быстро выгорают или стекают с поверхности, что увеличивает риск поломки оборудования. Chainlube F-Synth 250 обладает высокой термостойкостью, хорошо держится на металле, уменьшает трение, защищает детали от износа и не образует нагара даже при нагреве до +250 градусов. Масло также может использоваться в оборудовании металлургической, стекольной, бумажной, горнодобывающей, строительной и аграрной отраслей.

Первая партия продукта уже готовится к выпуску. В дальнейшем масло пройдет опытно-промышленные испытания на профильном предприятии, чтобы подтвердить эффективность в условиях реального производства.