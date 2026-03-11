Porsche пересматривает стратегию и делает ставку на более прибыльные модели

Новый руководитель Porsche Михаэль Лейтерс сообщил о пересмотре продуктовой линейки компании с акцентом на сегменты с более высокой маржинальностью. Это решение принято после сложного для производителя 2025 года, который сопровождался предупреждениями о прибыли, расходами из-за тарифов и трудностями в развитии электрических моделей.

Лейтерс, возглавивший компанию 1 января 2026 года после Оливера Блюме, заявил, что производитель намерен изменить стратегию развития, сократить издержки и ускорить процессы, а также расширить предложение высокодоходных моделей, включая спортивные автомобили.

По итогам 2025 года операционная рентабельность продаж снизилась до 1,1% против 14,1% годом ранее. В 2026 году компания ожидает показатель в диапазоне 5,5–7,5%, что ниже прогнозов аналитиков.

Годовая выручка может немного сократиться и составить около 3,96 трлн рублей. Одной из причин стало снижение продаж в Китае: поставки там уменьшились на 26% — до 41 938 автомобилей, поскольку часть покупателей переключилась на местные бренды.

Компания также снизила размер дивидендов за прошедший год до примерно 92 рублей на обыкновенную акцию и около 93 рублей на привилегированную. Финансовые результаты были снижены из-за разовых расходов примерно на 357 млрд рублей, включая около 220 млрд рублей, связанных с корректировкой стратегии в области электромобилей, и примерно 64 млрд рублей тарифных издержек.

Porsche планирует обсудить с профсоюзами новую программу экономии. До конца десятилетия предполагается сократить около 3 900 рабочих мест, из которых примерно 2 000 приходится на временный персонал.