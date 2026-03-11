Nio впервые получила квартальную прибыль и нацелилась на итоговую прибыль в 2026 году

10 марта 2026 года компания Nio сообщила о достижении квартальной прибыльности впервые в своей истории. По итогам четвертого квартала 2025 года операционная прибыль по показателю Non-GAAP составила около 14,2 млрд рублей, а чистая прибыль — примерно 8,2 млрд рублей. Годом ранее за тот же период компания фиксировала значительные убытки.

Для сравнения, в четвертом квартале 2024 года операционный результат по Non-GAAP был отрицательным и достигал примерно 62,9 млрд рублей. Чистый убыток тогда составлял около 75,1 млрд рублей. В течение 2025 года финансовые показатели постепенно улучшались: операционный убыток сокращался с приблизительно 67,4 млрд рублей в первом квартале до 45,8 млрд рублей во втором и около 31,4 млрд рублей в третьем.

Положительный результат в конце года был связан с несколькими факторами. Компания уделила внимание контролю затрат, а также изменила график вывода новых моделей и проведения мероприятий, включая Nio Day, перенеся часть активностей на более ранние сроки. Это позволило снизить расходы в четвертом квартале. Одновременно был зафиксирован рекорд по поставкам автомобилей — за три месяца покупателям передали 124 тысячи машин.

Рост продаж привел к увеличению автомобильной выручки до примерно 358,6 млрд рублей. Этот показатель оказался на 80,9% выше уровня годом ранее и на 64,6% больше, чем в предыдущем квартале. Расходы на продажи, административное и общее управление сократились на 27,5% в годовом выражении и составили около 40 млрд рублей.

Дополнительным фактором улучшения финансовых результатов стала динамика валовой маржи автомобилей. В четвертом квартале 2025 года она достигла 18,1%, увеличившись на 5 процентных пунктов по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Среди причин назывались рост объемов продаж, изменение структуры модельного ряда и меры по повышению эффективности.

Заметный вклад внесла модель ES8. Ее стартовая стоимость превышает примерно 4,54 млн рублей. В декабре 2025 года поставки этой модели превысили 22 тысячи автомобилей, что составило около 46% всех месячных продаж компании. По итогам квартала валовая маржа ES8 приблизилась к 25%.

В начале 2025 года в компании была внедрена система Core Business Unit. Она предусматривает разделение операционных подразделений и создание независимых центров учета затрат для контроля возврата инвестиций. Для каждой модели также сформированы отдельные команды, которые анализируют баланс между объемами продаж, маржинальностью и общими операционными результатами.

Руководство компании ожидает дальнейший рост рынка крупных электрических SUV. Во второй половине 2025 года продажи трехрядных и пятиместных электрических внедорожников на внутреннем рынке увеличились более чем на 350%. В 2026 году планируется выпуск трех новых моделей этого сегмента, что расширит линейку крупных SUV компании до пяти автомобилей.

По прогнозам руководства, в 2026 году продажи могут увеличиться на 40–50% по сравнению с предыдущим годом. В 2025 году компания реализовала 326 тысяч автомобилей, что на 36,9% больше, чем годом ранее. Исходя из этой динамики, поставки в 2026 году могут превысить 450 тысяч машин.

Финансовый результат также демонстрирует постепенное улучшение: операционный убыток по Non-GAAP в 2025 году сократился на 42,3% и составил около 130,7 млрд рублей. Цель компании — выйти на годовую операционную прибыль по этому показателю уже в 2026 году.

На конец 2025 года объем денежных средств, эквивалентов, краткосрочных инвестиций и долгосрочных депозитов составлял примерно 521,9 млрд рублей, что на 9,5% больше показателя предыдущего года. Кроме того, в третьем и четвертом кварталах 2025 года компания сообщила о положительном операционном денежном потоке.

В первом квартале 2026 года ожидается поставка от 80 до 83 тысяч автомобилей, что соответствует росту примерно на 90–97% в годовом выражении.

После публикации финансовых результатов 10 марта американские депозитарные расписки компании на бирже закрылись на уровне около 446 рублей за бумагу, прибавив 15,3% за торговую сессию.