Mercedes рассматривает совместное производство с Great Wall в ЮАР

Компания Mercedes-Benz изучает возможность совместного использования своего автомобильного завода в южноафриканском городе Ист-Лондон с китайским производителем Great Wall Motor. Обсуждение такого формата сотрудничества связано с изменениями в торговой политике США и введением тарифов на импорт.

По информации источников, знакомых с переговорами, автопроизводители рассматривают вариант совместного выпуска автомобилей на площадке в портовом городе. Представители Great Wall Motor уже представили руководству министерства торговли, промышленности и конкуренции Южной Африки предложение, в котором обозначен интерес к организации производства на этом предприятии.

Подразделение Mercedes-Benz в Южной Африке заявило, что компания стремится поддерживать конкурентоспособность своих производственных площадок и адаптировать их к новым условиям работы. В местном офисе Great Wall Motor сообщили, что продолжают изучать возможности расширения присутствия на рынке страны, не раскрывая дополнительных деталей.

Окончательное соглашение между сторонами пока не достигнуто, и рассматриваются различные варианты сотрудничества. Среди других идей — использование завода как международного центра для переработки аккумуляторов от легковых автомобилей, завершивших срок службы.

С 1997 года на предприятии выпускается седан C-Class, который поставлялся в США в рамках программы African Growth and Opportunity Act, позволявшей экспортировать автомобили без пошлин. Однако введенный в августе прошлого года 30-процентный тариф на южноафриканские товары, предназначенные для американского рынка, поставил под вопрос экономическую эффективность поставок. В феврале Верховный суд США временно приостановил действие этой меры, однако администрация страны планирует ввести глобальный сбор в размере 15% на импортируемые товары.

В 2022 году немецкий автопроизводитель инвестировал около 600 млн евро — примерно 60 млрд рублей по текущему курсу Центрального банка — в модернизацию завода. На предприятии работают около 2400 человек. Возможное сотрудничество с другим брендом может сократить избыточные мощности, снизить расходы и сохранить рабочие места на фоне усиления конкуренции со стороны более доступных автомобилей из Китая и Индии.

Доля машин местного производства на рынке Южной Африки снизилась: если два десятилетия назад она составляла 56%, то сейчас около трети продаваемых автомобилей собираются внутри страны. Ряд автопроизводителей, включая местное подразделение Volkswagen, призывают власти поддержать отрасль и усилить налоговые стимулы.

Подобные соглашения обычно предполагают выпуск автомобилей сторонних брендов на площадке владельца предприятия с оплатой за каждую произведенную машину. Существующая линия Mercedes позволяет относительно быстро адаптировать производство под еще одну марку, однако партнеру потребуется создать собственный кузовной цех для сварки и подготовки автомобильных конструкций.

Для Great Wall Motor локальное производство могло бы поддержать растущий спрос на автомобили брендов Haval и Tank, представленных на рынке Южной Африки.