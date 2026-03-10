Zeekr показал интерьер гибридного внедорожника 8X перед запуском

8 марта компания Zeekr раскрыла детали интерьера гибридного внедорожника 8X с подключаемой силовой установкой. Компоновка салона во многом повторяет решения, использованные во флагманской модели 9X. Автомобиль построен на платформе SEA-S для супер-гибридов, а его выход на коммерческий рынок намечен на второй квартал 2026 года.

В салоне применена система из двух экранов: центрального дисплея мультимедийной системы и отдельного экрана для переднего пассажира. Селектор трансмиссии размещён на рулевой колонке. На панели приборов и дверях предусмотрены физические тактильные кнопки, которые отвечают за функции подогрева, вентиляции и массажа сидений.

Для пассажиров второго ряда предусмотрены дополнительные удобства — потолочный экран развлекательной системы и встроенные шторки на окнах. Аудиосистема разработана британским производителем Naim. В передней части салона установлена беспроводная площадка для зарядки смартфона и два подстаканника, как и в старшей модели 9X.

Модель Zeekr 8X была зарегистрирована на первом этапе регуляторных процедур в январе 2026 года через документы Министерства промышленности и информатизации Китая. Длина автомобиля составляет 5100 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1780 мм, колесная база — 3069 мм.

Согласно опубликованным данным, внедорожник получит два варианта батарей на основе тройного лития ёмкостью 55,1 и 70 кВт·ч, которые поставляет совместное предприятие CATL и Geely. Архитектура поддерживает зарядку со скоростью 6C, что теоретически позволяет полностью восполнить заряд примерно за 10 минут. В силовую установку входит 2-литровый двигатель Aurobay мощностью 205 кВт, работающий вместе с тремя электромоторами. Совокупная мощность системы достигает 1030 кВт, что эквивалентно 1381 лошадиной силе.

По данным компании, в феврале 2026 года Zeekr поставила 23 867 автомобилей, что на 70% больше, чем годом ранее. Новая модель будет размещена в сегменте около 450 000 юаней — примерно 5,1 млн рублей по курсу Центробанка около 11,35 рубля за юань. В линейке бренда она займёт позицию между моделями 7X и 9X. Для сравнения, конкурент в этом сегменте — Li Auto L9 — за тот же месяц был продан в количестве 31 165 автомобилей.

Снаружи автомобиль получил активную интеллектуальную решётку радиатора и задние фонари с дизайном «береговой линии», состоящие из 54 894 ромбовидных элементов. Система помощи водителю включает лидар на крыше и цифровое шасси Haohan AI. Для модели заявлены варианты пробега на электротяге по циклу WLTC — 256, 257 и 328 километров.