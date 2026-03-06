Nissan поддержала решение ЕС учитывать британские автомобили

Компания Nissan заявила о поддержке решения Европейской комиссии учитывать автомобили, произведённые в Великобритании, как продукцию, эквивалентную европейскому происхождению при применении отдельных мер поддержки в рамках предложенного закона Industrial Accelerator Act.

Такой подход означает, что транспортные средства, выпущенные на британских предприятиях, могут участвовать в некоторых программах стимулирования, предусмотренных для производителей внутри ЕС. Ранее обсуждалось, что меры поддержки для развития электромобилей могут распространяться только на автомобили, произведённые непосредственно на территории стран Евросоюза.

По мнению компании, признание британской продукции сопоставимой с европейской снижает риск того, что электромобили, собираемые в Великобритании, будут исключены из ряда программ поддержки. Предложение входит в более широкую инициативу ЕС, направленную на развитие промышленности и укрепление конкурентоспособности европейских производителей на фоне конкуренции со стороны зарубежных компаний.

Законодательная инициатива ещё должна пройти процедуру согласования в институтах Евросоюза, и её окончательная версия может измениться в ходе обсуждения.