Xpeng представила гибридный кроссовер G6 EREV с запасом хода до 1704 км

Компания Xpeng вывела на китайский рынок новую модификацию купе-кроссовера G6 с увеличенным запасом хода. Версия G6 EREV стала первой в линейке модели с системой увеличения дальности. Начальная стоимость автомобиля в Китае составляет около 2,08 млн рублей (186 800 юаней). Также заявлена ориентировочная цена 2,12 млн рублей (27 080 долларов). Для покупателей, оформивших заказ до 31 марта 2026 года, предусмотрены временные бонусы и субсидии общей стоимостью до примерно 370 тыс. рублей (33 200 юаней), что эквивалентно около 376 тыс. рублей (4 810 долларов) по текущему курсу ЦБ РФ.

Появление новой версии происходит на фоне изменений на рынке электромобилей Китая. В феврале 2026 года Xpeng поставила 15 256 автомобилей, тогда как в феврале 2025 года этот показатель составлял 30 453 единицы. В то же время другой производитель, Li Auto, сообщил о поставке 26 421 машины за февраль 2026 года, что примерно на 0,6% больше по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Расширение линейки моделей с увеличенным запасом хода связано с попытками производителей сгладить сезонные колебания спроса на полностью электрические автомобили.

В новой версии используется бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра с турбонаддувом производства Dong’an Power (модель DAM15NTE), который выполняет функцию генератора и не приводит колёса напрямую. Его мощность составляет 110 кВт. Движение автомобиля обеспечивает электромотор мощностью 218 кВт. Система включает аккумуляторную батарею типа LFP ёмкостью 55,8 кВт·ч и топливный бак объёмом 60 литров.

Автомобиль построен на электрической архитектуре с напряжением 800 В и поддерживает быструю зарядку 5C. При оптимальных условиях за 12 минут можно добавить запас хода до 314 км. По циклу CLTC заявлены следующие показатели: до 430 км на электротяге, совокупная дальность движения до 1704 км и расход электроэнергии около 13,9 кВт·ч на 100 км.

Кроссовер сохраняет кузов в стиле fastback, характерный для полностью электрической версии. Длина составляет 4 771 мм, ширина — 1 920 мм, высота — 1 650 мм, колёсная база — 2 890 мм.

Модель оснащена системой интеллектуального управления второго поколения VLA (Vision-Language-Action) с вычислительной производительностью 2250 TOPS. В набор функций активной безопасности входят автоматическое экстренное торможение и система аварийного маневрирования на скоростях до 130 км/ч, а также стабилизация при разрыве шины на скоростях до 180 км/ч. Подвеска выполнена по схеме с двойными поперечными рычагами спереди и многорычажной конструкцией сзади, дополненной адаптивными амортизаторами DCC и гидравлическими втулками Taiji.

По заявленным характеристикам и цене модель ориентирована на сегмент кроссоверов с увеличенным запасом хода стоимостью ниже примерно 2,23 млн рублей (200 тыс. юаней). Запуск этой версии происходит на фоне усиления конкуренции между производителями новых энергетических автомобилей и стремления бренда увеличить продажи после снижения объёмов в начале 2026 года.