Российский автомобильный рынок в первом квартале 2026 года продолжает структурную перестройку. Согласно свежим данным аналитиков «Газпромбанк автолизинга», доля китайских брендов в структуре продаж может опуститься ниже 40% уже по итогам января-марта. При этом внутри самого сегмента «made in China» происходят разнонаправленные движения: одни марки теряют позиции, другие — удерживают или даже наращивают присутствие за счет обновления модельного ряда и гибкой ценовой политики.

Общая картина: китайский сегмент сжимается

Прогнозы, озвученные в середине января, оказались близки к реальности. Среднемесячные объемы продаж китайских легковых автомобилей в первом квартале действительно не превышают 35 тысяч единиц, что значительно ниже показателей 2024 года. Эксперты связывают это не столько с падением спроса на китайские машины как таковые, сколько с изменением структуры рынка.

Основным фактором, оттягивающим покупателей, стало укрепление позиций локализованных брендов — российского Tenet и белорусского Belgee. Эти марки, формально не относящиеся к импорту из КНР, собираются из китайских комплектующих, но выигрывают за счет более стабильного ценообразования и адаптации под местные условия. По итогам 2025 года доля «китайцев» уже сократилась до 51%, а декабрьский показатель и вовсе составил лишь 42%.

В таких условиях борьба за покупателя ужесточается. Если в 2024 году сразу пять брендов из Поднебесной преодолевали планку в 100 тысяч проданных автомобилей, то по итогам 2025-го это удалось только Haval с результатом 173,4 тысячи машин.

Кто растет: успехи GAC на фоне рыночного охлаждения

На этом фоне особый интерес представляет динамика продаж бренда GAC. Несмотря на общее сжатие рынка, компания демонстрирует уверенный рост. Хотя официальная российская статистика за первый квартал 2026 года еще формируется, глобальные показатели бренда позволяют экстраполировать успех и на наш рынок.

В январе 2026 года GAC сообщил о росте международных продаж на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заложив основу для достижения амбициозной цели в 300 тысяч автомобилей на внешних рынках по итогам года. Ключевыми драйверами стали как электромобили AION, так и традиционные модели с ДВС.

В России одним из локомотивов продаж выступает большой кроссовер. Обновленный GAC GS8 у дилера появляется все чаще: модель подтверждает свою конкурентоспособность в сегменте крупных SUV, что коррелирует с успехами в других регионах (например, в Кувейте GS8 вошел в тройку лидеров среди китайских аналогов).

Не отстает и минивэновское направление. GAC M8 2025-2026 в наличии у дилера — такая формулировка становится привычной для прайс-листов официальных дилеров. Модель сохраняет стабильный спрос в корпоративном секторе и среди семейных покупателей. В Китае тем временем стартовали предпродажи гибридной версии M8 HEV 2026 модельного года, что говорит о планомерном обновлении линейки. Появление таких версий в России в перспективе может дополнительно подогреть интерес к бренду.

Региональный срез: Петербург как индикатор

Северо-Западный регион традиционно чувствителен к изменениям рынка. В Санкт-Петербурге концентрация дилерских центров высока, и конкуренция за покупателя здесь максимальная. По данным мониторинга дилерских складов, предложение остается стабильным. В частности, автосалон Гак в Санкт-Петербурге входит в число тех точек, где представлен широкий ассортимент моделей GAC разных лет выпуска. Это позволяет покупателям выбирать как свежие версии 2025-2026 годов, так и предыдущие поколения по более привлекательным ценам.

Дилерская география: кто еще расширяет присутствие

Помимо GAC, активное развитие дилерских сетей демонстрируют и другие китайские бренды. По данным на начало 2026 года, общее количество официальных дилерских центров в России достигло 4569, увеличившись за год на 267 точек . При этом структура дилерских контрактов меняется: доля китайских марок немного сократилась (с 62,4% до 60,8%), однако абсолютное число дилеров китайских брендов остается значительным .

В тройку лидеров по величине дилерской сети среди китайских марок входят Chery (221 дилерский центр), Geely (213 центров, включая точки под брендом Knewstar) и Changan (около 200 центров) . Последний демонстрирует особенно активную экспансию: осенью 2025 года открылось девять новых дилерских центров, еще три запустились в декабре, а в январе 2026 года стартовал крупный шоурум в Петрозаводске площадью почти 800 кв. метров .

Интересную динамику показывает и премиальный бренд Hongqi. За 2025 год его дилерская сеть выросла на 61% — с 36 до 58 центров в 40 городах России. В Санкт-Петербурге сегодня работают уже пять дилерских центров Hongqi . Продажи бренда в 2025 году увеличились на 56% (до 11 253 автомобилей), причем 39% пришлось на корпоративных клиентов .

Есть и те, кто теряет позиции. По данным аналитиков, в 2025 году сокращение дилерских контрактов зафиксировано у Kaiyi (-39 центров), FAW (-37), JAC (-36) и BAIC (-27) . Это отражает общую тенденцию рыночной коррекции: инвесторы становятся избирательнее и предпочитают бренды с устойчивым спросом.

Прогнозы: что ждет китайские бренды до конца квартала

Аналитики Morgan Stanley предупреждают, что начало 2026 года для всей автомобильной отрасли может оказаться «холодным душем»: продажи легковых автомобилей в мире замедляются, запасы на складах требуют реализации. В этих условиях китайские бренды в России будут вынуждены действовать точечно.

Скорее всего, продолжится тренд на обновление модельного ряда: именно новые или рестайлинговые версии (как тот же обновленный GAC GS8 у дилера) способны привлечь покупателя, даже если общий трафик в салонах снижается. Одновременно дилеры будут избавляться от стоков 2024-2025 годов, предлагая по ним специальные условия.

Таким образом, ответ на вопрос, какие китайские бренды показывают рост в первом квартале 2026-го, неоднозначен. В абсолютных цифрах рынок падает, но отдельные игроки, такие как GAC, Changan или Hongqi, увеличивают долю за счет своевременного расширения дилерских сетей и поставок свежих моделей. Окончательные итоги квартала станут известны в апреле, но уже сейчас ясно: эра тотального доминирования «китайцев» сменилась фазой зрелой конкуренции, где побеждает не количество, а умение предложить покупателю актуальный продукт и удобную инфраструктуру.