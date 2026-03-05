Конфликт на Ближнем Востоке нарушил экспорт автомобилей из Китая

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к перебоям в экспортных поставках китайских автопроизводителей. Проблемы затронули не только продажи в Иране, но и логистические маршруты через Дубай, который используется как транзитный пункт для поставок в страны Ближнего Востока, Западной и Северной Африки.

По словам менеджера по экспорту одного из китайских государственных автопроизводителей, поставки в Иран полностью остановились. Другие участники отрасли отмечают, что многие компании отправляют автомобили сначала в Дубай, а затем распределяют их по региональным рынкам. Из-за ухудшения безопасности в этом транспортном узле нарушилась вся цепочка поставок.

ОАЭ в 2025 году стали третьим по величине направлением для китайского автомобильного экспорта после Мексики и России. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в страну было поставлено около 567 тысяч автомобилей — более чем на 70% больше, чем годом ранее. При этом внутренние продажи автомобилей в ОАЭ составляют менее 400 тысяч машин, что подчеркивает роль Дубая как распределительного центра.

Компании часто отправляют автомобили в эмират заранее и используют его как склад для последующей отправки на другие рынки. В 2025 году одна из компаний поставила туда около 30 тысяч автомобилей. Такой подход связан с удобным расположением, финансовыми условиями и налоговыми преимуществами региона.

Основным способом доставки автомобилей из Китая в регион остается морская перевозка. Ключевым узлом считается порт Джебель-Али — крупнейшая гавань региона и важный центр для транспортировки автомобилей.

Ситуация осложнилась после атаки на порт Джебель-Али 1 марта, из-за которой его работа временно остановилась. Хотя оператор DP World сообщил о возобновлении работы части причалов вечером того же дня, многие судоходные компании приостановили рейсы, поэтому фактически порт остается малоиспользуемым.

Последствия затронули и европейские поставки. Европейский союз является третьим по величине региональным рынком для китайского автомобильного экспорта: в 2025 году туда отправили более 1,3 миллиона автомобилей, включая значительную часть электромобилей. Из-за рисков на маршруте через Красное море и Суэцкий канал перевозчики перенаправляют суда вокруг мыса Доброй Надежды, что увеличивает время доставки примерно на 10–15 дней.

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в 2025 году Китай экспортировал рекордные 7,09 миллиона автомобилей, что примерно на 20% больше, чем годом ранее. Ранее ожидалось, что в 2026 году показатель вырастет до 7,4 миллиона, однако текущая ситуация может повлиять на эти прогнозы.

Китайские компании активно инвестировали в региональную логистику. В феврале в порт Джебель-Али прибыла партия автокомпонентов из Китая, после чего груз отправили на склад в свободной экономической зоне. Этот распределительный центр площадью около 19 тысяч квадратных метров был создан COSCO Shipping совместно с Chery и предназначен для ускорения поставок автодеталей по странам Ближнего Востока.