Yangwang U7 получит новую батарею Blade 2.0 и запас хода свыше 1000 км

Премиальный бренд Yangwang, принадлежащий компании BYD, сообщил, что модель Yangwang U7 2026 года станет первым автомобилем, оснащённым батареей Blade второго поколения. По данным производителя, электромобиль сможет проезжать до 1006 километров на одной зарядке по стандарту CLTC.

Генеральный менеджер подразделения продаж Yangwang Ху Сяоцин в публикации в социальных сетях отметил, что в сегменте дорогих электромобилей существует сложность, которую он назвал «невозможным треугольником». По его словам, производители обычно вынуждены выбирать между тремя характеристиками: высокой мощностью, большим запасом хода и быстрой зарядкой. Усиление одного параметра нередко приводит к ухудшению другого — например, рост мощности может снижать долговечность батареи, увеличение дальности движения влияет на динамику, а быстрая зарядка зачастую требует уменьшения ёмкости аккумулятора.

В Yangwang заявляют, что U7 должен преодолеть это ограничение благодаря системе из четырёх электромоторов, получившей название Super Quad-Motors, а также новой батарее Blade второго поколения. Ёмкость аккумулятора составляет 150 кВт·ч, что, по данным компании, позволяет одновременно обеспечить высокую производительность, значительный запас хода и поддержку быстрой зарядки.

Директор по продукту BYD Yangwang Automotive Чжэн Юй объяснил, что причина подобных ограничений связана с физическими особенностями аккумуляторов. По его словам, батареи большой ёмкости и высокой плотности энергии сложнее адаптировать к интенсивным циклам зарядки и разрядки, а также к управлению тепловыми процессами. Высокая производительность требует длительной подачи большого тока, тогда как быстрая зарядка предполагает его интенсивный приём, что создаёт дополнительные требования к безопасности и сроку службы батареи. По этой причине производители чаще оптимизируют лишь одну из характеристик.

В новой модели эти задачи решаются за счёт сочетания батареи Blade 2.0, модернизированной высоковольтной архитектуры и улучшенной системы терморегулирования. По словам Чжэн Юя, автомобиль способен сочетать четыре электромотора с запасом хода более 1000 километров, что позволяет приблизить баланс характеристик к равномерному.

Официальная презентация батареи Blade второго поколения и новой технологии сверхбыстрой зарядки BYD запланирована на 5 марта. Мероприятие пройдёт в 19:00 на стадионе Shenzhen Universiade Sports Centre в Шэньчжэне.

Первая версия батареи Blade была представлена BYD в 2020 году. Тогда председатель компании Ван Чуаньфу отмечал её высокий уровень безопасности, долговечность и увеличенный запас хода. Технология основана на литий-железо-фосфатных аккумуляторах и, по заявлению производителя, обеспечивает плотность энергии, сопоставимую с распространёнными тройными литиевыми батареями, при более высоком уровне безопасности.

Отмечается, что электрическая модель Denza Z9 GT с одним мотором уже демонстрирует запас хода свыше 1000 километров по стандарту CLTC. При этом достижение аналогичной дальности для автомобиля с четырьмя электродвигателями считается значимым результатом из-за более высокого энергопотребления такой конфигурации.