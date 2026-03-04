Еврокомиссия представит план локализации промышленности ЕС

4 марта в Брюсселе Европейская комиссия намерена обнародовать инициативу, направленную на укрепление промышленного сектора ЕС в условиях декарбонизации и снижения зависимости от недорогого импорта из Китая. Документ под названием Industrial Accelerator Act предусматривает требования к доле местного производства при госзакупках и распределении субсидий в таких отраслях, как алюминий, цемент и сталь, а также при выпуске ветротурбин и электромобилей.

Согласно проекту, к 2035 году доля промышленности в экономике Евросоюза должна вырасти с нынешних 14% до 20%. После публикации предложения его предстоит согласовать Европарламенту и правительствам стран ЕС, что может привести к дополнительным корректировкам. Работа над текстом неоднократно откладывалась из-за разногласий.

В обновленной версии инициативы снижены отдельные показатели. В частности, минимальная доля низкоуглеродной стали для получения субсидий уменьшена с примерно 70% до 25%.

Обсуждается и трактовка понятия «Сделано в Европе». Франция предлагает ограничить его странами ЕС и участниками единого рынка — Норвегией, Исландией и Лихтенштейном, тогда как ряд государств выступает за более широкий перечень, включая Великобританию. В проектах также упоминалась возможность участия 21 страны, с которыми у ЕС действуют соглашения о госзакупках, при условии взаимности.

Сторонники инициативы отмечают, что аналогичные механизмы уже применяются в США, Китае, Бразилии и Индии. Критики предупреждают о риске ответных мер со стороны торговых партнеров. Автопроизводители заняли разные позиции: компании с активным присутствием в Китае, такие как BMW и Mercedes, высказываются против, тогда как Renault поддерживает предлагаемые меры.