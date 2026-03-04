Li Auto поздравила Volkswagen с запуском «устаревшего» расширителя хода

Директор по социальным сетям Li Auto прокомментировал запуск производства нового агрегата Volkswagen, отметив: «Поздравляем Volkswagen с тем, что всего за шесть лет компании удалось наладить массовый выпуск технологии, которую ранее называли устаревшей, крайне неэкологичной и обладающей ограниченным потенциалом развития».

2 марта в Китае с конвейера сошел первый экземпляр расширителя хода EA211, получившего обозначение «golden range extender». Разработка предназначена для установки на Volkswagen ID. Era 9X — флагманский кроссовер с системой EREV для китайского рынка, прием предварительных заказов на который ожидается в марте.

Серия двигателей EA211 присутствует на китайском рынке с 2011 года, и за это время было установлено свыше 20 миллионов таких моторов. Новый расширитель хода создан на базе турбированного двигателя EA211 1.5T EVO II. В конструкции используется турбокомпрессор с изменяемой геометрией (VTG), позволяющий регулировать поток воздуха и повышать эффективность выработки энергии, а также глубокий цикл Миллера и система впрыска топлива с давлением 350 бар для снижения уровня выбросов.

Позднее исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу SAIC-Volkswagen поблагодарил китайских специалистов автомобильной отрасли за вклад в развитие сектора и отметил, что совместная работа способствует дальнейшему прогрессу индустрии.

Разногласия между компаниями возникли еще в сентябре 2020 года. Тогда глава Volkswagen China Штефан Велленштайн заявил, что технология EREV, при которой бензиновый двигатель используется для генерации электроэнергии, отличается высокой нагрузкой на окружающую среду. Руководитель исследовательского подразделения Volkswagen в Китае Видеманн также высказывал мнение о том, что подобные решения имеют ограниченные перспективы развития.

В Li Auto не согласились с такой позицией и предложили сравнить характеристики моделей. В компании заявили, что сопоставление показывает преимущества Li One. Также отмечалось, что у Volkswagen отсутствует подключаемый гибрид аналогичного класса, поэтому корректнее сравнивать Li One с Audi Q7 e-tron и Porsche Cayenne E-Hybrid, оценив их расход топлива и ездовые качества.

В декабре 2021 года основатель и генеральный директор Li Auto Ли Сян сообщил, что ежемесячные продажи Li One превысили совокупные показатели пяти кроссоверов Volkswagen.