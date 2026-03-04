«Газпромнефть-СМ» открывает прием заявок на первую НТК для школьников

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» впервые проведет в Омске научно-техническую конференцию (НТК) для учащихся 9–11 классов. Новый проект объединит старшеклассников, интересующихся естественными дисциплинами и передовыми технологиями. Эксперты предприятия помогут участникам в подготовке исследовательских работ. Подать заявку можно до 25 марта.

Ранее компания организовывала НТК для студентов профильных направлений и молодых специалистов. Теперь этот формат решено расширить и на школьников. Конференция пройдет по четырем направлениям: «Физика», «Химия», «Безопасность и забота об экологии», «Цифровизация производства». Экспертами научных работ станут сотрудники компании, а в жюри войдут технологи, механики и представители HR-функции, которые помогут школьникам оценить свой потенциал.

По словам генерального директора «Газпромнефть-СМ» Анатолия Скоромца, цель компании – сформировать новое поколение высококлассных специалистов.

«Мы создаем среду, где талантливая молодежь связывает свое будущее с реальным производством, обеспечивая тем самым преемственность поколений и устойчивое развитие отрасли на десятилетия вперед», – отметил он.

В то же время заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник назвал НТК не просто разовой профориентацией, а важным шагом к интеграции школьного образования с реальным сектором экономики региона.

«Участие в таких важных проектах позволяет ребятам еще на старте увидеть перспективы научной и инженерной карьеры в родном регионе, а нам — растить мотивированных абитуриентов для омских вузов», – подчеркнул он.

Помимо прочего, для участников запланированы открытые уроки на Омском заводе смазочных материалов, где школьникам продемонстрируют применение теории на практике. В дальнейшем мероприятие планируется сделать ежегодным.