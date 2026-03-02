Завод Tesla в Германии работает далеко не на полную мощность из-за слабых продаж Model Y

Производственное предприятие Tesla в Грюнхайде, известное как «Гигафабрика Берлин-Бранденбург», продолжает сборку внедорожника Model Y, но в последние годы количество выпущенных автомобилей существенно ниже потенциальной мощности завода. Номинальная годовая производительность этого предприятия составляет до 500 000 машин, однако фактические показатели остаются примерно на уровне половины от возможного объёма.

В 2024 году, согласно отчетности, на заводе было произведено около 211 235 автомобилей, что значительно ниже намеченных targets. Основной профиль производства — кроссовер Model Y для европейского рынка, но загрузка мощностей заметно снизилась из-за сокращения спроса на эту модель в регионе.

Снижение спроса на электромобили Tesla в Европе фиксируется и в регистрационных данных: в начале 2026 года компания зафиксировала падение регистрации машин по сравнению с прошлым годом на фоне общего роста рынка электрокаров на континенте. Доля бренда на европейском рынке также упала.

На фоне этих тенденций планы по расширению европейского производства, в том числе увеличению годовой мощности завода в Берлине в четыре раза, пока отложены до улучшения рыночных условий.