Chery показала в Китае обновлённый кроссовер Tiggo 7L

2 марта компания Chery распространила официальные изображения кроссовера Tiggo 7L для рынка Китай. За пределами страны модель известна под названием Omoda C7 и ранее, по данным СМИ, поставлялась в Россия. Теперь производитель намерен вывести этот автомобиль и на внутренний рынок, при этом дизайн был частично пересмотрен. Об этом сообщает китайское издание Dongchedi.

На сегодняшний день семейство Tiggo 7 в Китае включает четыре версии: Tiggo 7 Plus, Tiggo 7 High Performance Edition, Tiggo 7 Premium Edition и Tiggo 7 C-DM. Стоимость моделей варьируется от примерно 973 700 до 1 857 700 рублей.

Судя по опубликованным изображениям, вариант Tiggo 7L для китайского рынка получил ряд отличий во внешнем оформлении. В передней части установлен крупный решётчатый элемент V-образной формы с логотипом марки по центру, объединённый с узкими фарами. Дополнительно предусмотрены ещё три воздухозаборника — два по бокам и один снизу. Конфигурация передней части может указывать на использование бензинового двигателя.

В профиль автомобиль оснащён крышей с визуальным эффектом «парения» и полуутопленными дверными ручками, а оконная линия дополнена хромированными вставками.

Сзади фонари объединены световой полосой, на спойлере размещён дополнительный стоп-сигнал. В нижней части бампера присутствуют красные отражатели и декоративная сетчатая отделка.

Технические характеристики и габариты Tiggo 7L пока не раскрыты. Ожидается, что по размерам версия с индексом L превзойдёт стандартный Tiggo 7. Для сравнения, Tiggo 7 Premium Edition имеет длину 4500 мм, ширину 1842 мм и высоту 1746 мм при колёсной базе 2670 мм. Tiggo 7 High Performance Edition отличается длиной 4545 мм, шириной 1898 мм и высотой 1670 мм, а расстояние между осями составляет 2672 мм.