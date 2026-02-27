Европейское стремление к собственной батарейной индустрии сталкивается с доминированием Китая

Планы Европейского союза развивать собственное производство аккумуляторов для электромобилей и хранения энергии сталкиваются с серьёзными трудностями на фоне глобальной конкуренции и затратной структуры. Китайские компании контролируют значительную часть мирового рынка батарей, включая производство ячеек и ключевых материалов, что создаёт вызовы для европейских производителей, стремящихся нарастить мощность и экспортировать продукцию.

Многие проекты по строительству гигафабрик в странах ЕС задерживаются или отменяются из-за высоких затрат на строительство, энергию и рабочую силу по сравнению с Китаем. Даже при значительных инвестициях ряд предприятий отложил или приостановил реализацию планов, что отражает структурный разрыв между амбициями и фактическими возможностями.

Европейские поставщики сырья и компонентов также испытывают большую зависимость от Китая, который доминирует в обработке материалов для батарей и их ключевых составляющих. Это затрудняет создание независимой цепочки поставок внутри ЕС и поддержание конкурентоспособности на мировом рынке.

Одновременно власти ЕС разрабатывают меры, направленные на укрепление местного производства и уменьшение зависимости от импорта, но эти инициативы требуют времени и значительных ресурсов, чтобы изменить текущую ситуацию в секторе.