Honda снизила цену Accord e:PHEV почти на 1,4 млн рублей в Китае

Совместное предприятие GAC Honda объявило о временной акции на подключаемый гибрид Honda Accord e. Стоимость модели снижена до 1 780 000 рублей против прежних 3 060 000 рублей, что означает уменьшение примерно на 1 280 000 рублей. Предложение распространяется на 1 000 автомобилей для клиентов, повторно приобретающих модель.

Скидка стала одной из наиболее заметных среди седанов совместных брендов на китайском рынке в начале 2026 года. Конкуренция усилилась в ценовом диапазоне 1 280 000–1 920 000 рублей.

По данным материнской структуры GAC Group, в январе 2026 года продажи GAC Honda составили 4 558 автомобилей, что на 69,86% меньше в годовом выражении. За весь 2025 год реализовано 351 900 машин (-25,22%). При этом бренд электромобилей GAC Aion в январе продал 21 600 автомобилей, увеличив показатель на 171,63%.

Другие японские СП также корректируют цены. GAC Toyota предлагает субсидии до 282 000 рублей на Toyota Wildlander, а Dongfeng Nissan снизила цены на Nissan Teana до 269 000 рублей и на Nissan Sylphy до 128 000 рублей в рамках акций.

Согласно данным China Automobile Dealers Association, индекс потребления автомобилей в январе 2026 года составил 31,1. На фоне расширения предложения гибридных и электрических моделей от китайских производителей седаны совместных брендов продолжают адаптироваться к изменяющимся условиям спроса.