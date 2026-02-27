Lynk & Co 03 с 268 л.с. получил регулируемое антикрыло

В Китае седан Lynk & Co 03 от Geely Automobile выйдет в новой версии с крупным регулируемым спойлером из углеродного волокна. Продажи модификации с бензиновым двухлитровым двигателем мощностью 268 л.с. стартуют 5 марта.

Модель Lynk & Co 03 представляет собой компактный седан, дебютировавший на внутреннем рынке в 2018 году. Автомобиль построен на модульной архитектуре CMA, которая также используется в Volvo XC40. За время производства модель прошла несколько обновлений. Последняя версия, представленная в октябре 2025 года как третье поколение, по сути является рестайлингом.

27 февраля компания опубликовала изображения исполнения под названием Large Rear Wing Edition. Автомобиль оснащён установленным на крышке багажника крупным карбоновым антикрылом с возможностью регулировки угла наклона в трёх положениях — 0°, 8° и 16°. По заявлению производителя, это решение способствует повышению устойчивости при различных режимах движения.

Боковые элементы крыла украшены надписью Downforce и схемой трассы Ningbo International Circuit, где в 2018 году проходил этап World Touring Car Championship Race of China. Дополнительно версия получила затемнённый спойлер типа «утиный хвост», салон в цвете Fiery Red и колёсные диски спортивного дизайна.

Технически автомобиль оснащён рядным четырёхцилиндровым двигателем объёмом 2,0 литра с отдачей 200 кВт (268 л.с.) и крутящим моментом 400 Н·м. В паре с мотором работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin с гидротрансформатором. Привод — передний. Разгон до 100 км/ч занимает 6,5 секунды.

На китайском рынке также предлагается более производительная версия Lynk & Co 03+ мощностью до 350 л.с., которая также оснащается карбоновым антикрылом. Появление версии Large Rear Wing Edition позволяет приобрести вариант с внешними элементами, характерными для старшей модификации.

Кроме того, гоночная версия Lynk & Co 03 неоднократно одерживала победы в серии World Touring Car Cup, что сформировало интерес к доработкам среди владельцев модели в Китае. Новое исполнение предлагает элементы спортивного оснащения, сертифицированные для эксплуатации на дорогах общего пользования и установленные на заводе.