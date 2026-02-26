Убыток Stellantis в 2025 году связан с пересмотром стратегии электромобилей

Финансовая отчетность Stellantis показала чистый убыток во втором полугодии 2025 года в размере 20,1 млрд евро (около 1,97 трлн рублей по курсу ЦБ) при операционном убытке 1,4 млрд евро (примерно 137 млрд рублей). По итогам всего года отрицательный результат достиг 22,3 млрд евро (около 2,19 трлн рублей), что стало первым таким показателем с момента создания концерна в 2021 году.

Списания активов на десятки миллиардов евро связаны главным образом с пересмотром ожиданий по спросу на электромобили. В их числе — закрытые или перенесенные проекты, включая электрическую версию пикапа Ram 1500 и модели Alfa Romeo, сокращение цепочки поставок для электрокаров, а также обновленные оценки гарантийных затрат из-за проблем с качеством. Около 6,5 млрд евро (примерно 638 млрд рублей) компания планирует выплатить денежными средствами в течение четырех лет, начиная с 2026 года.

Во втором полугодии выручка достигла 79,2 млрд евро (около 7,77 трлн рублей), увеличившись на 10% год к году, объем поставок вырос на 11%, а отток денежных средств сократился. На 2026 год прогнозируется рост выручки на несколько процентов и операционная рентабельность на низком однозначном уровне.

В Европе скорректированный операционный убыток составил 660 млн евро (около 64,7 млрд рублей) против прибыли годом ранее; на показатель повлияли расходы по отзыву подушек безопасности Takata. Продажи брендов Peugeot, Fiat и Opel остались на уровне 1,2 млн автомобилей. В Северной Америке убыток сократился до 941 млн евро (примерно 92,2 млрд рублей), а маржа улучшилась до −2,9%.

Динамика показателей в целом совпала с ожиданиями аналитиков, при этом котировки акций после объявления о списаниях снизились примерно на четверть. Схожие пересмотры инвестиций в электромобильные проекты ранее провели General Motors, Ford, Honda и Porsche, а совокупные затраты отрасли на корректировку таких планов приближаются к 4,9 трлн рублей.

Руководство компании заявило о намерении сохранить глобальную структуру концерна и представить обновленную стратегию 21 мая. Stellantis был образован в результате объединения Fiat Chrysler и PSA и объединяет 14 брендов. Предпринимаются меры по восстановлению рыночных позиций после сокращения доли рынка, проблем с качеством и несбалансированного модельного ряда.