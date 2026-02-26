Китайские автоконцерны закрепились в десятке лидеров мирового рынка

После публикации финансовых результатов Stellantis 26 февраля сформирован окончательный рейтинг мировых автопроизводителей по итогам 2025 года. В первой четвёрке изменений не произошло: позиции сохранили Toyota, Volkswagen, Hyundai Motor и General Motors. Пятое место занял Stellantis, реализовавший более 5,4 млн автомобилей, чему способствовал рост продаж во втором полугодии на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В десятку вошли три китайские компании — BYD, SAIC и Geely, тогда как Nissan покинул список.

BYD поднялась на шестую строку с результатом 4,602 млн проданных машин за год, несмотря на кратковременные колебания спроса. Продажи полностью электрических моделей достигли 2,2567 млн единиц, увеличившись на 27,86% в годовом выражении, что позволило компании впервые опередить Tesla по объёму реализации электромобилей.

По данным корпоративной отчётности, в 2025 году Toyota реализовала 11,32 млн автомобилей против 10,82 млн годом ранее (+4,65%). Volkswagen продал 8,98 млн машин (-0,51%), Hyundai — 7,27 млн (+0,60%), General Motors — 6,18 млн (+3,03%), Stellantis — 5,48 млн (+1,27%). Показатели BYD составили 4,60 млн (+7,72%), SAIC — 4,51 млн (+12,33%), Ford — 4,40 млн (-1,68%), Geely — 4,12 млн (+26,03%), Honda — 3,52 млн (-7,53%).

Китайские СМИ отмечают, что важную роль сыграли государственные программы стимулирования обновления автопарка. По информации министерства финансов страны, такие меры обеспечили продажи на сумму свыше 2,6 трлн юаней — около 33,8 трлн рублей по текущему курсу ЦБ РФ, — ими воспользовались примерно 360 млн человек. В рамках программ было заменено более 11,5 млн автомобилей, почти 60% из них пришлись на транспорт с новыми источниками энергии.

Укрепление позиций Китая на внутреннем и внешнем рынках стало ключевым фактором изменения рейтинга. Доля страны на мировом автомобильном рынке в ноябре достигла 40%, в декабре составила 37%, а по итогам года — 35,6% против 34,2% в 2024-м.

SAIC и Geely опередили Ford и Honda. Geely демонстрирует рост уже пятый год подряд и впервые превысила рубеж в 4 млн проданных автомобилей за год. Продажи китайских производителей за рубежом также увеличились: BYD реализовала 1,05 млн машин вне страны (+145%), SAIC — 1,071 млн (+3,1%).

Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в 2025 году в стране выпущено 34,531 млн автомобилей и продано 34,4 млн, что на 10,4% и 9,4% больше соответственно. Эти показатели стали рекордными и позволили Китаю 17-й год подряд оставаться крупнейшим автомобильным рынком мира. Производство и продажи машин на новых источниках энергии превысили 16 млн единиц и заняли более половины внутреннего рынка новых автомобилей. Экспорт автомобилей превысил 7 млн штук, а поставки таких машин с новыми источниками энергии за рубеж достигли 2,615 млн, увеличившись вдвое.

Глава Volkswagen Group Оливер Блюме во время визита немецкого канцлера в Китай 25 февраля заявил, что для концерна, Германии и европейской промышленности в целом китайский рынок представляет не только направление сбыта, но и источник технологических решений, партнёрство в области инноваций и важный элемент глобальной цепочки создания стоимости, особенно в сферах электрического транспорта, программного обеспечения, искусственного интеллекта и аккумуляторных технологий.