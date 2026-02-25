Падение маржи вынуждает дилеров люксовых авто в Китае сокращать бизнес

В начале 2026 года китайский рынок премиальных автомобилей продолжил меняться на фоне снижения цен европейскими брендами и ухудшения финансового положения дилеров. После уменьшения стоимости ряда ключевых моделей более чем на 10 % официальные корректировки не устранили проблему доходности: дополнительные неформальные скидки и накопленные запасы по-прежнему давят на денежные потоки розницы.

По данным отраслевых объединений, в первой половине 2025 года свыше половины автодилеров работали с убытком, а прибыль получали около 30 %. Существенного улучшения к началу 2026 года не произошло. Маржа на продаже новых премиальных автомобилей опустилась ниже точки безубыточности, что заставляет компании пересматривать формат работы.

Снижение спроса и ценовое давление привели к закрытию ряда салонов в конце 2025-го и в первые месяцы 2026-го, прежде всего в городах второго и третьего уровня. Дилерские группы сокращают расходы, объединяют площадки, переходят к мультибрендовым форматам и готовятся к дальнейшему уменьшению числа точек.

Ситуация развивается на фоне структурных изменений всего рынка легковых автомобилей: рост продаж замедляется, а местные производители электромобилей усиливают позиции и занимают больше места в шоурумах. Это усиливает конкуренцию для традиционных европейских марок не только по цене, но и по актуальности моделей. Дополнительным фактором стали меры регулирования, направленные на ограничение продаж ниже себестоимости.

Сектор премиальной розницы проходит этап перестройки, и дальнейшая устойчивость будет зависеть от политики поддержки дилеров, оптимизации сетей и адаптации модельного ряда к новым условиям спроса.