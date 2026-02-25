Экспорт пикапов из Китая превысил 50% и достиг максимума за пять лет

В январе 2026 года китайский сегмент пикапов продемонстрировал рост выпуска и продаж, что следует из данных отраслевого комитета Китайской ассоциации легковых автомобилей. Объём поставок на внутренний рынок составил 49 тысяч машин, увеличившись по сравнению с прошлым годом и приблизившись к сезонному максимуму за последние пять лет. Параллельно расширилось и производство, что указывает на сохранение высокой активности предприятий.

Значительную долю произведённой техники обеспечили зарубежные поставки. Около 27 тысяч пикапов было отправлено за пределы страны, что существенно больше показателей годичной давности и превышает половину месячного выпуска. Такая структура сохраняет исторически высокую роль внешних рынков и отражает расширение присутствия китайских брендов в разных регионах мира.

Крупнейшим участником сегмента остаётся подразделение Great Wall Motor, на которое приходится почти половина внутреннего рынка и ведущие позиции по экспортным объёмам. В общий результат также внесли вклад JMC, Changan, JAC и новые проекты, включая линейку Radar от Geely, что формирует конкурентную и диверсифицированную среду среди национальных производителей.

Традиционно спрос на пикапы связан со строительной сферой и логистикой малого бизнеса, однако аналитики отмечают возрастающее значение внешних поставок. В январе на зарубежные рынки пришлось около 54% всех отгрузок, что усиливает зависимость отрасли от международного спроса на фоне неоднородной динамики внутреннего потребления.

Отдельное направление — модели на новых источниках энергии. Их продажи достигли примерно 6 тысяч единиц и росли быстрее, чем весь сегмент в целом. В этом объёме представлены полностью электрические версии и автомобили с увеличенным запасом хода от BYD, Geely Radar и других компаний. Расширение модельного ряда и развитие инфраструктуры в дальнейшем могут увеличить их долю.

В целом показатели начала года свидетельствуют о стабильных производственных объёмах и высокой экспортной активности, при том что розничный спрос внутри страны различается по регионам и типам моделей. Лидирующие позиции сохраняют крупные бренды, а ориентация на внешние рынки всё заметнее влияет на развитие отрасли.