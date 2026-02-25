Проблемы импортных ППУА в 2025 году

Импортные паровые установки сталкиваются с рядом критических проблем:

Дефицит запчастей: ТНВД (Bosch, Delphi), электроника, уплотнения — под санкциями,

Сроки поставки: от 6 до 12 месяцев, часто с перебоями,

Отсутствие сервиса: нет авторизованных СТО, обученного персонала, ПО,

Цена: из-за логистики и пошлин — на 30–50% дороже российских аналогов.

Многие компании уже столкнулись с простоями из-за невозможности отремонтировать импортную технику.

Преимущества российских ППУА: 5 ключевых факторов

Локальное производство и полный цикл

Все компоненты — от котла до автоматики — производятся в РФ. Нет зависимости от импортных цепочек.

Гарантия и сервисное обслуживание

Официальная гарантия (1 год и более). Сервисные бригады в регионах, обучение операторов, дистанционная поддержка.

Совместимость с ГОСТ и российскими условиями

Адаптация под –50 °C, высокую влажность, пыль. Соответствие требованиям Ростехнадзора, ГОСТ 34347-2017.

Доступность запчастей и ремонтопригодность

Запчасти в наличии — от насосов до горелок. Модульная конструкция — быстрая замена узлов без демонтажа всей установки.

Финансовые инструменты: лизинг, господдержка

Возможность приобрести технику в лизинг с господдержкой (до 25% субсидии). Быстрое оформление, минимальный пакет документов.

Сравнительная таблица: российская ППУА vs импортная

Параметр Российская ППУА Импортная ППУА Срок поставки От 1 дня до 4 недель 6–12 месяцев Гарантия 1–2 года Часто не предоставляется Запчасти В наличии, РФ Дефицит, под заказ Сервис По всей России Только в Москве/СПб Цена (ППУА-1600) ~8–10 млн р. ~12–15 млн р. Адаптация под Север Да Часто нет Лизинг с господдержкой Да Нет

Реальные кейсы: кто уже перешёл на российские ППУА?

ПАО «Сургутнефтегаз» — закупка 12 ППУА для депарафинизации,

«Газпром нефть» — замена импортных установок на Урале,

Независимые нефтедобывающие компании — переход на лизинг российской техники.

Эти компании повысили надёжность эксплуатации и снизили затраты на ТО.

Как выбрать надёжного производителя ППУА в России?

Обращайте внимание на:

Наличие собственного производства (не сборка!),

Опыт работы более 10 лет,

Наличие сертификатов, допусков Ростехнадзора,

Реальные отзывы клиентов и кейсы.

Завод паровых установок Unisteam — производитель с 2004 года, поставки в «Газпром», «Лукойл», «Транснефть».

Диаграмма: сроки поставки российских и импортных ППУА

Наглядное сравнение сроков получения оборудования при заказе:

Заключение: российская ППУА — не компромисс, а стратегия

Это не «заменитель», а техника, адаптированная под реалии РФ. Специалисты завода паровых установок Unisteam считают, что дальнейшее развитие отечественного машиностроения в сфере спецтехники для нефтегаза должно быть направлено на полную цифровизацию управления установками и создание единой экосистемы сервисного обслуживания на базе российского ПО.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Чем российская ППУА отличается от импортной?

Российская ППУА производится в РФ, имеет доступные запчасти, сервис по всей стране, адаптацию под –50 °C и совместимость с ГОСТ.

Можно ли получить лизинг на ППУА с господдержкой?

Да. Завод Unisteam сотрудничает с лизинговыми компаниями, участвующими в госпрограмме. Субсидия — до 25%.

Есть ли гарантия на российские паровые установки?

Да. Официальная гарантия — 1 год. Возможно продление по договору сервисного обслуживания.

Сложно ли найти запчасти для российской ППУА?

Нет. Все необходимые комплектующие есть на складе производителя. Доставка в регионы занимает от 1 до 3 дней.

Как быстро можно получить ППУА?

При наличии на складе — от 1 дня. Под заказ — до 4 недель.

Подходит ли российская ППУА для Севера?

Да. Все установки адаптированы для работы при температуре до –50 °C и имеют северное исполнение.

Проводите ли вы пусконаладочные работы?

Да. Специалисты Unisteam осуществляют шеф-монтаж, пусконаладку и обучение персонала на площадке заказчика.

Где купить ППУА с доставкой?

Лучше всего — напрямую у производителя. Завод паровых установок Unisteam (unisteam.com) предлагает технику в наличии, лизинг и доставку в любую точку мира.